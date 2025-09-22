szeptember 22., hétfő

Forgószárnyasok

1 órája

Helikopterbemutató Pápán

Címkék#Pápán#Adaptive Hussars 2025#helikopter#bemutató

Az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat részeként testközelből lehet megismerni a Magyar Honvédség legmodernebb forgószárnyasait. A helikopterbemutató helyszíne szeptember 23-án a pápai Vasas pálya lesz.

Haraszti Gábor

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár gépeivel lehet találkozni. A helikopterbemutatón két kiemelkedő típus lesz látható egy H145M könnyű, többcélú katonai helikopter valamint egy H225M nagy hatótávolságú taktikai katonai szállító helikopter.

Helikopterbemutató Pápán – Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat látványos programja
A helikopterbemutatón két kiemelkedő típus lesz látható 
Forrás: honvedelem.hu

A helikopterbemutató megtekintése ingyenes

A Vasas pályán Pápán szeptember 23-án, kedden 16 és 18 óra között várják az érdeklődőket, a szervezők a helyszín gyalogos megközelítését javasolják, parkolni kizárólag a sportpályán kívüli parkolóhelyeken lehet. Fontos tudni, hogy a program az időjárási körülményektől függ, kedvezőtlen viszonyok esetén elmaradhat.

Testközelbe érkeznek a helikopterek
Forrás: MH 47. Bázisrepülőtér/Facebook

Miről szól az Adaptive Hussars 2025?
Az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltás óta megrendezett legösszetettebb országvédelmi gyakorlat, amelynek célja bemutatni a Magyar Honvédség felkészültségét és a NATO-erőkkel való együttműködés képességét.
A másfél hónapon át tartó hadgyakorlat során a legkorszerűbb technikai eszközök is bevetésre kerülnek, köztük:
   • Lynx gyalogsági harcjárművek
   • Leopard 2A7HU harckocsik
   • PzH önjáró lövegek
   • modern helikopterek és vadászgépek
   • drónok
A program részeként éleslövészetek, ejtőernyős ugrások, nagyszabású csapatmozgások és menetgyakorlatok zajlanak majd. Az Adaptive Hussars 2025 világos üzenetet közvetít: Magyarország képes megvédeni önmagát, és kész támogatni szövetségeseit is.

 

 

