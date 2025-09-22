Helikopterbemutató Pápán

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár gépeivel lehet találkozni. A helikopterbemutatón két kiemelkedő típus lesz látható egy H145M könnyű, többcélú katonai helikopter valamint egy H225M nagy hatótávolságú taktikai katonai szállító helikopter.

A helikopterbemutató megtekintése ingyenes

A Vasas pályán Pápán szeptember 23-án, kedden 16 és 18 óra között várják az érdeklődőket, a szervezők a helyszín gyalogos megközelítését javasolják, parkolni kizárólag a sportpályán kívüli parkolóhelyeken lehet. Fontos tudni, hogy a program az időjárási körülményektől függ, kedvezőtlen viszonyok esetén elmaradhat.

Testközelbe érkeznek a helikopterek

Miről szól az Adaptive Hussars 2025?

Az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltás óta megrendezett legösszetettebb országvédelmi gyakorlat, amelynek célja bemutatni a Magyar Honvédség felkészültségét és a NATO-erőkkel való együttműködés képességét.

A másfél hónapon át tartó hadgyakorlat során a legkorszerűbb technikai eszközök is bevetésre kerülnek, köztük:

• Lynx gyalogsági harcjárművek

• Leopard 2A7HU harckocsik

• PzH önjáró lövegek

• modern helikopterek és vadászgépek

• drónok

A program részeként éleslövészetek, ejtőernyős ugrások, nagyszabású csapatmozgások és menetgyakorlatok zajlanak majd. Az Adaptive Hussars 2025 világos üzenetet közvetít: Magyarország képes megvédeni önmagát, és kész támogatni szövetségeseit is.