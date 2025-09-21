4 órája
Egy darabka mesevilág Herenden – új gazdát keres a 14 hektáros birtok (galéria)
Egy 14 hektáros birtok került piacra, ahol erdő, patak és vendégházak várják az új tulajdonost. A közel egymilliárd forintért kínált ingatlan Herend határában található, és évtizedek óta kedvelt vendégfogadó hely.
A porcelánjáról híres település a Bakony lábánál más kincseket is rejteget. Az erdő és a patak ölelésében Herend határában 14 hektáros birtok húzódik, amely nemcsak különleges természeti környezete miatt figyelemre méltó, hanem azért is, mert évtizedek óta vendégházként működik, stabil törzsközönséggel.
Eladó birtok Herend határában
A birtok három épületből áll, összesen 14 szobával, közösségi terekkel, sőt wellness-szolgáltatásokkal is. A főépületben akadálymentesített kialakítás, vendéglátásra alkalmas konyha és tágas fogadótér várja a vendégeket, a kisebb házak pedig családoknak, baráti társaságoknak vagy éppen személyzeti lakrészként nyújtanak kényelmet. A patakparti környezetben szauna, dézsafürdő és szabadtéri sütögetési lehetőség teszi teljessé a kikapcsolódást.
A hely különlegessége, hogy szinte önellátó: napelemek termelik az áramot, a vízellátást két fúrt kút biztosítja, a fűtésről pedig kandallók és fafűtés gondoskodnak. Nem csoda, hogy sokan nemcsak pihenni járnak ide, hanem visszatérnek újra és újra a vendégkör stabil, a ház pedig bejáratott. Az ingatlan ára önmagában is figyelemre méltó: 980 millió forintért kínálják eladásra a 14 hektáros birtokot, amelyben a természeti értékek és a modern szolgáltatások ritka harmóniában találkoznak.
A birtokban ugyanakkor még több lehetőség rejlik: az épületek és a környezet adottságai révén ideális lehet esküvők, csapatépítő tréningek, céges elvonulások vagy akár egy exkluzív étterem kialakítására is. Az erdei ösvények, a legelők és a környező természet pedig az ökoturizmus és a túrázás kedvelőinek kínálnak vonzerőt.
Herend környéke amúgy is népszerű a turisták körében: közel van Veszprémhez, a Bakony túraútvonalaihoz és a Balatonhoz is. Ez a 14 hektáros „mini-univerzum” azonban egyfajta külön világot alkot ahol a vendég egyszerre élvezheti a modern kényelmet és a természet közelségét.
