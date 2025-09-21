szeptember 21., vasárnap

Egy darabka mesevilág Herenden – új gazdát keres a 14 hektáros birtok (galéria)

Egy 14 hektáros birtok került piacra, ahol erdő, patak és vendégházak várják az új tulajdonost. A közel egymilliárd forintért kínált ingatlan Herend határában található, és évtizedek óta kedvelt vendégfogadó hely.

Veol.hu

A porcelánjáról híres település a Bakony lábánál más kincseket is rejteget. Az erdő és a patak ölelésében Herend határában 14 hektáros birtok húzódik, amely nemcsak különleges természeti környezete miatt figyelemre méltó, hanem azért is, mert évtizedek óta vendégházként működik, stabil törzsközönséggel.

Herend határában eladó egy 14 hektáros birtok, vendégházakkal, erdővel, patakkal és különleges lehetőségekkel Fotó: oc.hu
Herend határában eladó egy 14 hektáros birtok, vendégházakkal, erdővel, patakkal és különleges lehetőségekkel
 Fotó: oc.hu

Eladó birtok Herend határában

A birtok három épületből áll, összesen 14 szobával, közösségi terekkel, sőt wellness-szolgáltatásokkal is. A főépületben akadálymentesített kialakítás, vendéglátásra alkalmas konyha és tágas fogadótér várja a vendégeket, a kisebb házak pedig családoknak, baráti társaságoknak vagy éppen személyzeti lakrészként nyújtanak kényelmet. A patakparti környezetben szauna, dézsafürdő és szabadtéri sütögetési lehetőség teszi teljessé a kikapcsolódást.

A hely különlegessége, hogy szinte önellátó: napelemek termelik az áramot, a vízellátást két fúrt kút biztosítja, a fűtésről pedig kandallók és fafűtés gondoskodnak. Nem csoda, hogy sokan nemcsak pihenni járnak ide, hanem visszatérnek újra és újra a vendégkör stabil, a ház pedig bejáratott. Az ingatlan ára önmagában is figyelemre méltó: 980 millió forintért kínálják eladásra a 14 hektáros birtokot, amelyben a természeti értékek és a modern szolgáltatások ritka harmóniában találkoznak.

Egy darabka mesevilág Herenden – új gazdát keres a 14 hektáros birtok

Fotók: oc.hu

A birtokban ugyanakkor még több lehetőség rejlik: az épületek és a környezet adottságai révén ideális lehet esküvők, csapatépítő tréningek, céges elvonulások vagy akár egy exkluzív étterem kialakítására is. Az erdei ösvények, a legelők és a környező természet pedig az ökoturizmus és a túrázás kedvelőinek kínálnak vonzerőt.

Herend környéke amúgy is népszerű a turisták körében: közel van Veszprémhez, a Bakony túraútvonalaihoz és a Balatonhoz is. Ez a 14 hektáros „mini-univerzum” azonban egyfajta külön világot alkot ahol a vendég egyszerre élvezheti a modern kényelmet és a természet közelségét.

 

