Egy darabka mesevilág Herenden – új gazdát keres a 14 hektáros birtok (galéria)

A porcelánjáról híres település a Bakony lábánál más kincseket is rejteget. Az erdő és a patak ölelésében Herend határában 14 hektáros birtok húzódik, amely nemcsak különleges természeti környezete miatt figyelemre méltó, hanem azért is, mert évtizedek óta vendégházként működik, stabil törzsközönséggel.

Herend határában eladó egy 14 hektáros birtok, vendégházakkal, erdővel, patakkal és különleges lehetőségekkel

Eladó birtok Herend határában

A birtok három épületből áll, összesen 14 szobával, közösségi terekkel, sőt wellness-szolgáltatásokkal is. A főépületben akadálymentesített kialakítás, vendéglátásra alkalmas konyha és tágas fogadótér várja a vendégeket, a kisebb házak pedig családoknak, baráti társaságoknak vagy éppen személyzeti lakrészként nyújtanak kényelmet. A patakparti környezetben szauna, dézsafürdő és szabadtéri sütögetési lehetőség teszi teljessé a kikapcsolódást.

A hely különlegessége, hogy szinte önellátó: napelemek termelik az áramot, a vízellátást két fúrt kút biztosítja, a fűtésről pedig kandallók és fafűtés gondoskodnak. Nem csoda, hogy sokan nemcsak pihenni járnak ide, hanem visszatérnek újra és újra a vendégkör stabil, a ház pedig bejáratott. Az ingatlan ára önmagában is figyelemre méltó: 980 millió forintért kínálják eladásra a 14 hektáros birtokot, amelyben a természeti értékek és a modern szolgáltatások ritka harmóniában találkoznak.