„Várj, ez törékeny!”

1 órája

Herendi trófeával ünnepeltek a motorsport királyai (+ videó)

Marc Márquez győzelme után egy különleges, mellvértet idéző trófeát emelt a magasba Balatonfőkajáron, amely a magyar iparművészet egyik legszebb darabja lett. Külön érdekesség, hogy Veszprém vármegye egyik kiemelkedő művészeti egysége, a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette. A díjátadót követő fergeteges ünneplés közben felmerült a kérdés: vajon sértetlenül kibírja-e a különleges serleg?

Csizi Péter

Több mint három évtized után tért vissza Magyarországra a MotoGP, a világ egyik legnépszerűbb motorsportsorozata. A Balaton Park Circuiten megrendezett versenyre hatalmas érdeklődés kísérte a motoros világelit látványos csatáját, amely végül Marc Márquez győzelmével zárult a királykategóriában. A díjátadón azonban nemcsak az eredmények miatt figyelt a közönség, hanem a különleges herendi trófeára is.

Mémben is szerepel a Herendi trófea, itt éppen a német díjjal hasonlították össze jókedvű motosport kedvelők
Mémben is szerepel a herendi trófea, itt éppen a német díjjal hasonlították össze jókedvű motosportkedvelők
Fotó: Moto GP of Hungary/Facebook

Herendi porcelán, a vármegye egyik büszkesége

A győztesnek járó díjat a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette, amely 1826 óta a magyar iparművészet egyik legismertebb képviselője. A manufaktúra közel kétszáz éves története során világszerte elismerést vívott ki magának, porcelánjait királyi udvarokban és múzeumokban egyaránt megtalálhatjuk. Most a motorsport világában is különleges szerepet kapott, amikor a magyar nagydíj serlegeit készítette el, amelyet a győztes büszkén emelt a magasba a dobogó tetején. A fődíj formáját egy mellvért ihlette, amely az erőt, a bátorságot és a kitartást szimbolizálja. A herendi iparművészek aranyozott díszítései a manufaktúra kétszáz éves hagyományát idézik, miközben modern eleganciát is kölcsönöznek a trófeának.

A Moto2, Moto3 és MotoE kategóriák dobogósainak járó díjakat Békefi András iparművész készítette el. Saját elmondása szerint a herendiek által tervezett fődíjak szolgáltak számára alapként, amelyeket néhány egyedi motívummal gazdagított. Fontos szerepet kaptak a párhuzamos rétegek, amelyek a sebességet és a motorsport lendületét szimbolizálják. Munkája nem ismeretlen a motorsportrajongóknak: a World Superbike magyar fordulóján is találkozhattak már az általa tervezett trófeákkal.

A Magyar Nagydíjon átadott trófeacsalád Békefi András tervezése
Fotó: OSG Hungary/Facebook

Ünneplés, mém és több tízezres nézettség

Marc Márquez a dobogón is óvatosan bánt a törékeny trófeával. Amikor átadta a csapatmenedzserének, mosolyogva figyelmeztette: „Davide, bízom benned!” – a pillanat hamar bejárta a közösségi médiát. Videóként több mint 50 ezren tekintették meg az ünneplést, amit a 3. perc könyékén érdemes figyelni:

Magyar művészet a világszínpadon

A MotoGP magyarországi visszatérése így nemcsak a pályán hozott izgalmakat, hanem a díjátadón is egyedülálló élményt. A herendi porcelán trófea egyszerre jelképezte a sport dicsőségét és a magyar iparművészet nemzetközi rangját, amelyre a motorsport rajongói és a hazai közönség egyaránt büszkék lehetnek. 

 

