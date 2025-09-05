1 órája
Herendi trófeával ünnepeltek a motorsport királyai (+ videó)
Marc Márquez győzelme után egy különleges, mellvértet idéző trófeát emelt a magasba Balatonfőkajáron, amely a magyar iparművészet egyik legszebb darabja lett. Külön érdekesség, hogy Veszprém vármegye egyik kiemelkedő művészeti egysége, a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette. A díjátadót követő fergeteges ünneplés közben felmerült a kérdés: vajon sértetlenül kibírja-e a különleges serleg?
Több mint három évtized után tért vissza Magyarországra a MotoGP, a világ egyik legnépszerűbb motorsportsorozata. A Balaton Park Circuiten megrendezett versenyre hatalmas érdeklődés kísérte a motoros világelit látványos csatáját, amely végül Marc Márquez győzelmével zárult a királykategóriában. A díjátadón azonban nemcsak az eredmények miatt figyelt a közönség, hanem a különleges herendi trófeára is.
Herendi porcelán, a vármegye egyik büszkesége
A győztesnek járó díjat a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette, amely 1826 óta a magyar iparművészet egyik legismertebb képviselője. A manufaktúra közel kétszáz éves története során világszerte elismerést vívott ki magának, porcelánjait királyi udvarokban és múzeumokban egyaránt megtalálhatjuk. Most a motorsport világában is különleges szerepet kapott, amikor a magyar nagydíj serlegeit készítette el, amelyet a győztes büszkén emelt a magasba a dobogó tetején. A fődíj formáját egy mellvért ihlette, amely az erőt, a bátorságot és a kitartást szimbolizálja. A herendi iparművészek aranyozott díszítései a manufaktúra kétszáz éves hagyományát idézik, miközben modern eleganciát is kölcsönöznek a trófeának.
A Moto2, Moto3 és MotoE kategóriák dobogósainak járó díjakat Békefi András iparművész készítette el. Saját elmondása szerint a herendiek által tervezett fődíjak szolgáltak számára alapként, amelyeket néhány egyedi motívummal gazdagított. Fontos szerepet kaptak a párhuzamos rétegek, amelyek a sebességet és a motorsport lendületét szimbolizálják. Munkája nem ismeretlen a motorsportrajongóknak: a World Superbike magyar fordulóján is találkozhattak már az általa tervezett trófeákkal.
Ünneplés, mém és több tízezres nézettség
Marc Márquez a dobogón is óvatosan bánt a törékeny trófeával. Amikor átadta a csapatmenedzserének, mosolyogva figyelmeztette: „Davide, bízom benned!” – a pillanat hamar bejárta a közösségi médiát. Videóként több mint 50 ezren tekintették meg az ünneplést, amit a 3. perc könyékén érdemes figyelni:
Magyar művészet a világszínpadon
A MotoGP magyarországi visszatérése így nemcsak a pályán hozott izgalmakat, hanem a díjátadón is egyedülálló élményt. A herendi porcelán trófea egyszerre jelképezte a sport dicsőségét és a magyar iparművészet nemzetközi rangját, amelyre a motorsport rajongói és a hazai közönség egyaránt büszkék lehetnek.
