Itt vannak a szeptember közepi akciós termékek – ezeket érdemes figyelni!

A szeptember közepi héten a Lidl, az Aldi, a Tesco és a Spar áruházak kínálatában több termék ára csökkent, így a vásárlók egyszerűbben tervezhetik meg napi menüjüket. A heti akciók között húsok, tejtermékek, gyümölcsök és zöldségek is szerepelnek, amelyek a mindennapi bevásárlást segítik.

A heti akciók lehetőséget adnak a háztartásoknak, hogy kedvezőbb áron szerezzék be a friss alapanyagokat

Forrás: Pexels

A heti akciók áttekintése

A Lidl darált sertéshúst kínál 1639 Ft/kg áron, ami például ideális rakott fogásokhoz. Az Aldi egész csirkecombjából 899 Ft/kg áron egyszerűen készíthető sültes vagy pörkölt. A Tesco magyar sertés húscsontból 25% kedvezménnyel főzhető leves. A csabai lángolt kolbász 28% kedvezménnyel a reggelinek vagy hidegtálaknak megfelelő választás. A Kalser csemege és paprikás szalámi 20% kedvezménnyel érhető el.

A Lidl Trappista sajt fogyasztható reggelihez, szendvicsbe vagy főzéshez, 2999 Ft-ért. Az Aldi Mil­sani kefir önmagában is alkalmas reggelire vagy turmixokhoz, 16% kedvezménnyel kínálják. A Tesco laktózmentes Trappista sajt 499 Ft-ért kapható, különösen azoknak megfelelő, akik érzékenyek a laktózra. A Spar UHT tej 344 Ft-ért használható napi főzéshez vagy italokhoz.

A Lidl friss szőlő 999 Ft/kg áron vásárolható meg. Az Aldi piros és kék szőlő 799 Ft/kg-ért kapható. A Tesco fehér magszegény szőlőt 489 Ft-ért kínálják, így egyszerűen beilleszthető reggelihez vagy desszerthez. A karfiol 45% kedvezménnyel készíthető levesnek vagy rakott ételnek. A lecsópaprika 29% kedvezménnyel ideális lecsóhoz, de grillezve is fogyasztható. Az ananász 45% kedvezménnyel önmagában desszertként fogyasztható. A magyar koktélparadicsom 31% kedvezménnyel salátákhoz, reggelire vagy szendvicshez alkalmas.

A Tesco fokhagymás vajas bagett 17% kedvezménnyel a reggelihez vagy vacsorához kísérőként szolgálhat.

Áruházak Veszprémben

Lidl: Cholnoky utca 29/1., illetve Északkeleti útgyűrű 2.

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 06:30–21:00, vasárnap 07:00–19:00

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 06:30–21:00, vasárnap 07:00–19:00 Aldi: Dornyai Béla utca 5., Kistó u. 2., illetve Budapest út 20-28.

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 07:00–20:00, vasárnap 08:00–19:00

illetve Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 07:00–20:00, vasárnap 08:00–19:00 Spar: 8200 Veszprém, Jutasi út 18.

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 06:00–22:00, vasárnap 06:00–21:00

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 06:00–22:00, vasárnap 06:00–21:00 Tesco: Külső-kádártai utca 3.

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 06:00–22:00, vasárnap 06:00–21:00

A Lidl, Aldi, Spar és Tesco akciós kínálata a héten lehetővé teszi, hogy minden napra gazdaságos, egészséges menüt állítsunk össze a család számára.