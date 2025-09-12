Hétvégére visszatér a nyár, de nem marad sokáig

Hétvégi időjárás: A szeptemberi időjárás eddig is tartogatott meglepetéseket, most pedig újabb fordulat következik. Akik szabadtéri programot terveznek a hétvégére, pénteken és szombat délelőtt még élvezhetik a nyárias időt, de vasárnapra komoly változás jön – írja a köpönyeg.hu.

Nyárias meleggel indul a hétvégi időjárás

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nyárias idő pénteken csúcsosodik ki: ragyogó napsütés és alig némi fátyolfelhő mellett 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Szombat délelőtt még sok napsütésre számíthatunk, a gomolyfelhők azonban délután megnövekednek, és estétől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A délkeleti szél több helyen élénk lehet, a hőmérséklet 25 és 29 fok közé emelkedik.

Vasárnap viszont fordul az idő: erősen felhős égbolt, többfelé csapadékkal, majd nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél élénkül, néhol megerősödik, és ezzel együtt a hőmérséklet is visszaesik – 21-22 fok köré hűl a levegő. Igazi kora őszi időjárás várható, így érdemes áttervezni a szabadtéri programokat.