Hetvenöt év a szakszervezetben

Az ünnepséget minden év szeptemberében tartják. Az idén heten részesültek elismerésben, közülük öten vettek részt az ünnepségen. A megjelentek egyperces néma felállással emlékeztek Herendi József elnökre.

Az ünnepeltek, középen Beitl Antal

Fotó: Tisler Anna

Az ünnepelteket Beitl Antal elnökhelyettes köszöntötte, aki kijelentette, hogy a bánya mélyén a nehéz fizikai munka, a folyamatos veszélyhelyzet összekovácsolta az embereket. Ez a közösségi érzés a nyugállományba vonulást követően is fontos. A bánya bezárása után 21 évvel is összetartanak az egykori munkatársak, ma is megtartják az ünnepeiket. Szántó Árpád 50, Szijjártó József 60, Cseh Géza 65, míg Ihász Józsefné, Mátics Józsefné és Cser Józsefné 70, Károlyi József pedig 75 éves tagságáért kapott kerámia bányászkorsót és emléklapot.