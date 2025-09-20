szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajka

48 perce

Híd, ami összeköt

Címkék#Ajka#Schwartz Béla#Navracsics Tibor

A Torna-patak felújításának első ütemét vették birtokba a lakosok szeptember 19-én. A belterületi utak fejlesztése című projektben elkészült a rendőrség előtti körforgalmi csomópont, gyalogos hidak és az azokhoz kapcsolódó közlekedési utak.

Tisler Anna

Köszöntőjében dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy 2022 tavaszán a választási kampányban sajtótájékoztatót tartott azzal a címmel, hogy szövetséget ajánlok Ajkának. Talán az akkori politikai légkörben nem volt magától értetődő, hogy egy FIDESZ-KDNP képviselőjelölt miért ajánl szövetséget egy baloldali többségű képviselőtestülettel és baloldali polgármesterrel rendelkező településnek. A szövetségi ajánlatot  elfogadta Schwartz Béla polgármester, és annak köszönhetően az elmúlt 3 évben több, mint 10 milliárd forint fejlesztési forrás  érkezhetett Ajkára. Az együttműködés csak úgy valósulhat meg, ha két, egyébként különböző politikai táborba tartozó ember félreteszi azokat a tényezőket,  amelyek elválasztják őket egymástól, és úgy döntenek, hogy van valami fontosabb, amely érdekében össze kell fogni. Jelen helyzetben ez  az ajkaiak érdeke. A polgármester  világos és határozott jövőképpel rendelkezik, és ennek köszönhetően Ajka az 1990-es évek hullámvölgye után az ezredfordulótól nemcsak hogy magára talált, hanem Dunántúl egyik gazdasági, mára már kulturális, a jövőben remélhetőleg  turisztikai motorjává is válik. Ez egy olyan érték, amelyet a lehetőségeihez és képességeihez mérten segítenie, különösen a térség országgyűlési képviselőjének. A lakosok is bíztak abban, hogy politikusok, lehetnek bár különböző párthovatartozásúak is, de tudnak egy közös cél érdekében együttműködni. Ez a közös cél, hogy Ajka a polgárainak magasabb életszínvonalat nyújtani tudó, vonzó város legyen. 

Navracsics Tibor: „Ezen dolgoztunk az elmúlt három évben, és bízom abban, hogy tudunk dolgozni a jövőben is”
Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Ezen dolgoztunk az elmúlt három évben, és bízom abban, hogy tudunk dolgozni a jövőben is – szólt a miniszter. – Ajka kisváros de olyan beruházásokat tudhat magáénak, ami egy nagyvárosnak is jó lenne, jelentette ki Schwartz Béla polgármester köszöntőjében. A Torna-patak az utóbbi évtizedben kétszer, 2014-ben majd 2018-ban egy nagy esőzés követően kilépett a medréből, eldöntötte a városközpontot, amellyel komoly kárt okozott. Akkor határozták el azt, hogy megújítják a patak hídjait, a medret, a vízfolyásokat és a patak mentén elhelyezkedő különféle létesítményeket. Nem sok reménnyel kezdtek hozzá, ugyanis a munkálatok bekerülési költségét 7–10 milliárd forintra becsülték.  

A város segítségére sietett Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, akinek a polgármester említés tett a város célkitűzéseiről, amelyben első helyen szerepelt a Torna-patak átépítése. Navracsics Tibort közben kinevezték miniszterré, a város megnyerte a beruházás első üteméhez szükséges összeget, amely menet közben 750 millió forintra emelkedett. 

Híd, ami összeköt

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Most elkészült az első ütem, ezt követheti a meder átépítése, amely egy műszaki újdonság is, mert előbb megépítik a hidat, majd a medret. A meder megújításához  szükséges összeget 5-6 milliárd forintra becsülik, a tervezését már el is végeztették. A beruházással a városnak ezt a részét is megnyitották, amelyre a lakosok és az üzletek tulajdonosai régóta vártak, kiépültek új  bekötők, parkolók. Az átépítést a város határáig tervezik. 

A polgármester köszönetet mondott a tervezőknek, a beruházóknak, és kivitelezőknek. A jelenlegi, 1311–1330 számú közlekedési létesítmény átadásakor kiemelte, remélik, hogy az 1500-at is el fogják érni.

A beruházást a lakosság nevében a városrész önkormányzati képviselője, Pad Ferenc vette át.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu