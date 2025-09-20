Híd, ami összeköt

Köszöntőjében dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy 2022 tavaszán a választási kampányban sajtótájékoztatót tartott azzal a címmel, hogy szövetséget ajánlok Ajkának. Talán az akkori politikai légkörben nem volt magától értetődő, hogy egy FIDESZ-KDNP képviselőjelölt miért ajánl szövetséget egy baloldali többségű képviselőtestülettel és baloldali polgármesterrel rendelkező településnek. A szövetségi ajánlatot elfogadta Schwartz Béla polgármester, és annak köszönhetően az elmúlt 3 évben több, mint 10 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhetett Ajkára. Az együttműködés csak úgy valósulhat meg, ha két, egyébként különböző politikai táborba tartozó ember félreteszi azokat a tényezőket, amelyek elválasztják őket egymástól, és úgy döntenek, hogy van valami fontosabb, amely érdekében össze kell fogni. Jelen helyzetben ez az ajkaiak érdeke. A polgármester világos és határozott jövőképpel rendelkezik, és ennek köszönhetően Ajka az 1990-es évek hullámvölgye után az ezredfordulótól nemcsak hogy magára talált, hanem Dunántúl egyik gazdasági, mára már kulturális, a jövőben remélhetőleg turisztikai motorjává is válik. Ez egy olyan érték, amelyet a lehetőségeihez és képességeihez mérten segítenie, különösen a térség országgyűlési képviselőjének. A lakosok is bíztak abban, hogy politikusok, lehetnek bár különböző párthovatartozásúak is, de tudnak egy közös cél érdekében együttműködni. Ez a közös cél, hogy Ajka a polgárainak magasabb életszínvonalat nyújtani tudó, vonzó város legyen.

Navracsics Tibor: „Ezen dolgoztunk az elmúlt három évben, és bízom abban, hogy tudunk dolgozni a jövőben is”

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Ezen dolgoztunk az elmúlt három évben, és bízom abban, hogy tudunk dolgozni a jövőben is – szólt a miniszter. – Ajka kisváros de olyan beruházásokat tudhat magáénak, ami egy nagyvárosnak is jó lenne, jelentette ki Schwartz Béla polgármester köszöntőjében. A Torna-patak az utóbbi évtizedben kétszer, 2014-ben majd 2018-ban egy nagy esőzés követően kilépett a medréből, eldöntötte a városközpontot, amellyel komoly kárt okozott. Akkor határozták el azt, hogy megújítják a patak hídjait, a medret, a vízfolyásokat és a patak mentén elhelyezkedő különféle létesítményeket. Nem sok reménnyel kezdtek hozzá, ugyanis a munkálatok bekerülési költségét 7–10 milliárd forintra becsülték.