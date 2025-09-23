3 órája
Jön az őszi fordulat: eső, szél és lehűlés vár ránk a héten
Kedden még délen élvezhetjük a nyárias meleget, de az ország más részein már beindul az őszi hangulat. A hét közepére komoly lehűlés, borongós ég és szórványos csapadék jön – akár 10-15 fokos hőmérséklet-különbséggel.
Hidegfront: Szeptember utolsó hete végre meghozza az igazi őszt: véget érnek a 30 fok körüli nappalok, és az esernyő is újra előkerülhet. Az időjárás fokozatosan, de határozottan változik meg – és főleg az ország északnyugati térségeiben már kedden is érzékelhető lesz a változás. – írja a köpönyeg.hu.
Lehülés várható, hidegfront - kettészakad az ország időjárása
Az ország északnyugati felében már erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórt záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezzel szemben délkeleten még kitart a napos, fátyolfelhős idő, csapadék nélkül. A hőmérséklet jelentős különbséget mutat: míg keleten akár 32 fok is lehet, nyugaton már csak 22 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
Szerda – megérkezik a markáns lehűlés
Szerdán már borult vagy erősen felhős ég lesz jellemző, és szórványosan várható eső, zápor, helyenként zivatar is, főként keleten. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig mindössze 15 és 25 fok között marad – az ország nagy részén ez érezhetően hűvösebb időt jelent a megszokottnál.
Csütörtök – szeles, hűvös, esős
A hét második felében sem tér vissza a nyár. Csütörtökön folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványos csapadékkal. A délutáni maximum hőmérséklet mindössze 19-22 fok körül alakul.
Aki még a nyári hangulatra készült, annak ez a hét hozza meg az őszi fordulatot: már nem csak a naptárban lesz szeptember vége, hanem az időjárásban is. Esernyőt, kabátot érdemes előkészíteni, és ha lehet, a szabadban tervezett programokat a hét első felére időzíteni.