Jön az őszi fordulat: eső, szél és lehűlés vár ránk a héten

Kedden még délen élvezhetjük a nyárias meleget, de az ország más részein már beindul az őszi hangulat. A hét közepére komoly lehűlés, borongós ég és szórványos csapadék jön – akár 10-15 fokos hőmérséklet-különbséggel.

Hidegfront: Szeptember utolsó hete végre meghozza az igazi őszt: véget érnek a 30 fok körüli nappalok, és az esernyő is újra előkerülhet. Az időjárás fokozatosan, de határozottan változik meg – és főleg az ország északnyugati térségeiben már kedden is érzékelhető lesz a változás. – írja a köpönyeg.hu.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Lehülés várható, hidegfront  - kettészakad az ország időjárása

Az ország északnyugati felében már erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórt záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezzel szemben délkeleten még kitart a napos, fátyolfelhős idő, csapadék nélkül. A hőmérséklet jelentős különbséget mutat: míg keleten akár 32 fok is lehet, nyugaton már csak 22 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.

Szerda – megérkezik a markáns lehűlés

Szerdán már borult vagy erősen felhős ég lesz jellemző, és szórványosan várható eső, zápor, helyenként zivatar is, főként keleten. Az északkeleti szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig mindössze 15 és 25 fok között marad – az ország nagy részén ez érezhetően hűvösebb időt jelent a megszokottnál.

Csütörtök – szeles, hűvös, esős

A hét második felében sem tér vissza a nyár. Csütörtökön folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványos csapadékkal. A délutáni maximum hőmérséklet mindössze 19-22 fok körül alakul.

Aki még a nyári hangulatra készült, annak ez a hét hozza meg az őszi fordulatot: már nem csak a naptárban lesz szeptember vége, hanem az időjárásban is. Esernyőt, kabátot érdemes előkészíteni, és ha lehet, a szabadban tervezett programokat a hét első felére időzíteni.

