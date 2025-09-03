Vérhold köszönt ránk a keleti horizonton

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint egy rendkívüli égi jelenségre számíthatunk, amely az égbolton különleges látványt ígér. A holdfogyatkozás körülbelül 82 percig tart, és ha az ég tiszta, a sötétvöröses-barnás árnyalatú holdkorong szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Az esemény megtekintése nemcsak a csillagászat iránt érdeklődőknek nyújt élményt, hanem bárki számára felejthetetlen égi látványt kínál.

A keleti égbolton vasárnap este szabad szemmel is látható lesz a holdfogyatkozás.

Fotó: Kocsis Antal

Vasárnap este lenyűgöző holdfogyatkozás vár ránk

A holdfogyatkozás során a Hold fokozatosan áthalad a Föld árnyékán, és a jelenség során vöröses-barnás árnyalatban emelkedik fel a keleti égbolton. A vérhold kifejezés a Hold különleges, vöröses árnyalatára utal, ami a teljes fogyatkozás idején figyelhető meg. Budapesten a teljes holdfogyatkozás 19.31-kor kezdődik, 20.12-kor éri el a maximumát, és 20.53-ig tart, miközben az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton pedig kissé később figyelhető meg. A jelenség különlegessége, hogy a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékába, így a Nap fénye csak a légkörön szóródva ér el hozzá, ami a vöröses színt adja, ugyanúgy, ahogy a naplemente is színesedik.

Ha tiszta az ég és akadálymentes a keleti horizont, a holdfogyatkozás szabad szemmel is jól látható lesz, miközben a Hold lassan hagyja el az árnyékot; a részleges fázis egészen 21.57-ig tart, így a teljes esemény közel három órán át kínál látványos égi élményt az érdeklődők számára.