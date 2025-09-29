Holnap bedurvul az időjárás, elbúcsúzhatunk a rövidnadrágtól

Az elmúlt napok lehűlése után a holnapi időjárás sem ígér enyhülést: kedden reggel már fagypont közelébe hűlhet a levegő. Napközben ugyan előbújhat a nap, főként a Dunántúl délnyugati részén, de az élénk északkeleti szél hűvös légtömegeket sodor fölénk. A csapadék sem kizárt: elszórt eső előfordulhat az ország több pontján.

Holnapi időjárás: fagyos reggel, szeles nap várható

Forrás: Fazekas Judit/olvasó (Zalahaláp)

Holnapi időjárás: fagyos reggel, szeles nap várható

A holnapi időjárás hajnalban már csak 5 fok körüli hőmérsékletekkel indul, de szélcsendes, derült tájakon akár a fagy is előfordulhat. Napközben 15 fok körül alakulnak a maximumok, de a megerősödő északkeleti szél miatt ennél hűvösebbnek érezhetjük. A felhőzet sokfelé megmarad, ugyanakkor a Dunántúl délnyugati része némi napsütésre számíthat.

A hét többi részében is folytatódik az őszi lehűlés