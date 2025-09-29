24 perce
Holnap bedurvul az időjárás, elbúcsúzhatunk a rövidnadrágtól
A holnapi időjárás már hajnalban megmutatja, milyen közel járunk az ősz végéhez: sok helyen fagyhoz közeli értékeket mérhetünk, napközben pedig a szél és elszórt záporok teszik még hűvösebbé a napot.
Az elmúlt napok lehűlése után a holnapi időjárás sem ígér enyhülést: kedden reggel már fagypont közelébe hűlhet a levegő. Napközben ugyan előbújhat a nap, főként a Dunántúl délnyugati részén, de az élénk északkeleti szél hűvös légtömegeket sodor fölénk. A csapadék sem kizárt: elszórt eső előfordulhat az ország több pontján.
Holnapi időjárás: fagyos reggel, szeles nap várható
A holnapi időjárás hajnalban már csak 5 fok körüli hőmérsékletekkel indul, de szélcsendes, derült tájakon akár a fagy is előfordulhat. Napközben 15 fok körül alakulnak a maximumok, de a megerősödő északkeleti szél miatt ennél hűvösebbnek érezhetjük. A felhőzet sokfelé megmarad, ugyanakkor a Dunántúl délnyugati része némi napsütésre számíthat.
A hét többi részében is folytatódik az őszi lehűlés
- Szerdán reggel 1–7 fok, napközben záporokkal tarkított borongós idő várható.
- Csütörtökön a Dunántúlon is fagypont köré eshet vissza a hajnali hőmérséklet, nappal is csak 15 fok körül alakul a csúcsérték.
- Pénteken országszerte eső érkezik, és a reggeli órákban többfelé 0 fok közelébe süllyedhet a hőmérséklet – újabb fagy sem kizárt - írja a Köpönyeg.