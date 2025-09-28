A múlt nyomai: a holokauszt képes tanúságtételei

A 20. század egyik legmegrázóbb eseménye a holokauszt, amelyben hatmillió zsidó és számtalan más vallású/etnikumú ember veszítette életét a náci Németország kegyetlenségei miatt. Idén 80 éve, hogy az utolsó kényszermunkatábort is felszámolták a szövetségi nagyhatalmak.

Holokauszt: a náci Németország háborús bűne

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Képgaléria a holokausztról

Képgalériánk célja, hogy vizuálisan is emlékeztessen a múlt borzalmaira, bemutatva a koncentrációs táborok életét, az üldöztetést és a túlélők szívszorító történetét. A képek segítségével nemcsak emlékezünk, hanem tanulunk is, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát.­