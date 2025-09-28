szeptember 28., vasárnap

Történelmi árnyak

1 órája

A múlt nyomai: a holokauszt képes tanúságtételei

Címkék#borzalom#emlékezés#holokauszt#esemény#élet

A holokauszt képei a múlt fájdalmát és veszteségét mutatják be, emlékeztetve minket az emberi kegyetlenségre és az emlékezés fontosságára.

Titzl Vivien

A 20. század egyik legmegrázóbb eseménye a holokauszt, amelyben hatmillió zsidó és számtalan más vallású/etnikumú ember veszítette életét a náci Németország kegyetlenségei miatt. Idén 80 éve, hogy az utolsó kényszermunkatábort is felszámolták a szövetségi nagyhatalmak.

Holokauszt: a náci Németország emberek elleni legnagyobb háborús bűne
Holokauszt: a náci Németország háborús bűne
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Képgaléria a holokausztról

Képgalériánk célja, hogy vizuálisan is emlékeztessen a múlt borzalmaira, bemutatva a koncentrációs táborok életét, az üldöztetést és a túlélők szívszorító történetét. A képek segítségével nemcsak emlékezünk, hanem tanulunk is, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát.­ 

Képek Auschwitz–Birkenau-ból

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
