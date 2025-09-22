Retró hotel várja, hogy újból megteljenek folyosói élettel (galéria)

„Ebben a Duna-menti hotelben már senki nem fogadott a recepción, és az a bakelit lemez sem fog többé itt megszólalni.” – írja bejegyzésében az urbex fotós. A hotel úgy fest, mintha hirtelen kellett volna elhagyniuk a használóinak, a bútorok nagy része érintetlenül áll.

A hotel egyik szobája tele van akciófilmes poszterekkel

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Egykor még volt élet a hotelben

Ezt a szálló szerencsére még nem találták meg a vandálok, akik összetörnének is ellopnának belőle mindent, így egész jó állapotban maradt a fenn az épület. Az egyik szobában valószínűleg egy fiú lakott, aki nagyon rajongott az akciófilmekért, ugyanis a falat teleragasztotta olyan poszterekkel, mint a Halálos fegyver és a Ronin, illetve egy sportautó képével. Gyerekkorában mindenkinek volt ilyen időszaka, mikor a kedvenc együttesekről, énekesekről, vagy színészekről és filmekről készült poszterekkel árasztotta el a szobáját. Ezek az apró jelek mutatják, hogy régen volt élet a hotelben, ami mára csak enyészik.