Urbex

1 órája

Retró hotel várja, hogy újból megteljenek folyosói élettel (galéria)

Címkék#urbex#poszter#hotel

Az egykor hotelként működő épület, ma már üresen áll, retró bútorzata a mai kor igényeinek már nem felel meg. A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldal pár percre bepillantást enged nekünk a múltba.

Szilas Lilla

„Ebben a Duna-menti hotelben már senki nem fogadott a recepción, és az a bakelit lemez sem fog többé itt megszólalni.” – írja bejegyzésében az urbex fotós. A hotel úgy fest, mintha hirtelen kellett volna elhagyniuk a használóinak, a bútorok nagy része érintetlenül áll. 

A hotel egyik szobája tele van akciófilmes poszterekkel
Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Egykor még volt élet a hotelben

Ezt a szálló szerencsére még nem találták meg a vandálok, akik összetörnének is ellopnának belőle mindent, így egész jó állapotban maradt a fenn az épület. Az egyik szobában valószínűleg egy fiú lakott, aki nagyon rajongott az akciófilmekért, ugyanis a falat teleragasztotta olyan poszterekkel, mint a Halálos fegyver és a Ronin, illetve egy sportautó képével. Gyerekkorában mindenkinek volt ilyen időszaka, mikor a kedvenc együttesekről, énekesekről, vagy színészekről és filmekről készült poszterekkel árasztotta el a szobáját. Ezek az apró jelek mutatják, hogy régen volt élet a hotelben, ami mára csak enyészik. 

Retró hotel várja, hogy újból megteljenek folyosói élettel

Fotók: Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon

 

 

