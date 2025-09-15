A mesterséges intelligencia szerint ilyen lehetne a Hotel Veszprém

„Veszprém gyönyörű történelmi belvárosának egy részét 1980 után sajnos lebontották, de szerencsére a rendszerváltás »közbeszólt«, így a kommunista vezetésnek nem maradt elég ideje a »teljes munkát« vagyis a teljes pusztítást elvégezni” – írják a bejegyzésben a Hotel Veszprémmel kapcsolatban.

A mesterséges intelligencia szerint így nézhetne ki a Hotel Veszprém

Fotó: Építsünk megint szépet/Facebook

Így sok esetben az a furcsaság áll fenn, hogy az utca egyik oldalán száz-, kétszáz éves épületek, paloták, a másik oldalon viszont szocreál házak magasodnak.

Így nézhetne ki a Hotel Veszprém

„A cél a városkép egységesítése lenne. Ez a költséget tekintve hatékonyan úgy oldható meg, ha a jelenlegi szocreál épületek bontás nélkül – a jelenlegi betonszerkezetet megtartva – régi stílusú homlokzatot kapnának.

Az egyik ilyen épület a főutcán található Hotel Veszprém épülete. A mesterséges intelligenciát megkértük, hogy húzzon fel egy 19. századi régi épületet a meglévő épület vázára” – írták a bejegyzéshez.

A Hotel Veszprém a 60-as években még előkelő szálláshelynek számított, azóta viszont se a külső megjelenés, se a belső bútorzat nem felel már meg a mai kor ízlésének, elvárásaink. Az utóbbi időben mindössze annyit újítottak a hotelen, hogy egyik falára festményt készítettek, mely fülesbaglyokat ábrázol és különlegessége, hogy éjszaka az állatok szeme világít.