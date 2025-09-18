Tényleg jön hétvégén az indián nyár? Itt a válasz!

A veszprémi időjárás-előrejelzés szerint hétvégén a reggelek hűvösek lehetnek, de a nappali felmelegedés fokozatosan erősödhet. A szél gyenge, a légnyomás stabil maradhat – írja a Köpönyeg.

Az időjárás a hétvégén túlnyomóan napos és kellemesen meleg lehet, ideális kiránduláshoz és szabadtéri programokhoz

Ilyen lesz az időjárás a hétvégén

A prognózis szerint pénteken túlnyomóan napos égbolt várható, csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 24–29 fok között alakulhat, így a délután kellemesen meleg lehet. A szél gyenge, így a levegő nyugodt maradhat, ideális a szabadtéri programokhoz.

Szombaton az előrejelzés szerint verőfényes, száraz idő ígérkezhet. Hajnalban helyenként köd képződhet, de napközben a hőmérséklet 25 és 30 fok között emelkedhet. Csapadék továbbra sem valószínű, így a szabadban eltöltött idő kényelmes lehet.

Vasárnap kifejezetten nyárias, napfényes idő várható, csapadék nélkül. A déli szél megélénkülhet, a délutáni csúcs 27–32 fok körül alakulhat, a déli tájakon akár hőség is előfordulhat. A prognózis szerint a hétvége utolsó napja ideális lehet strandolásra és szabadtéri tevékenységekre.