Drámai fordulat az időjárásban: mutatjuk, mikor jön a hidegfront

Az időjárás a Közép-Dunántúlon is látványosan megváltozik. A hétvégén még 27–30 fokos maximumokra készülhettünk, de a hidegfront fenyegetően érkezik, és kedd estétől már csak 20 fok körüli értékek várhatók. A lehűlés a Balaton térségében is érezhető lesz, ahol a meleg napokat hűvös reggelek váltják fel. Az indián nyár még hétfőig tartja magát, érdemes kihasználni még az utolsó, igazán meleg időt.

Veszprém időjárása ősziesbe fordul át a jövő hét közepétől

Kép: Köpönyeg

Drámai időjárás-változás a Balaton környékén: lehűlés várható

A meteorológusok záporok és zivatarok kialakulására figyelmeztetnek, helyenként heves esővel. A szeles időjárás különösen a tóparton lesz zavaró, erős északi lökések kísérhetik a front átvonulását. A hirtelen lehűlés nemcsak a közérzetünket terheli meg, hanem több következménnyel is járhat. Az érzékenyebb szervezetűeknél fejfájás, keringési panaszok és fáradtság jelentkezhet, míg a mezőgazdaságban a gyors hőmérséklet-változás stresszt okozhat a növényeknek és az állatoknak.

A fordulat tartósnak ígérkezik: a következő napokban a nappali hőmérséklet alacsonyabb marad, így a nyár végleg búcsúzik térségünktől, és átadja helyét a borongósabb évszaknak.