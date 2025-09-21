szeptember 22., hétfő

Tartós lehűlés érkezik

5 órája

Drámai fordulat az időjárásban: mutatjuk, mikor jön a hidegfront

Címkék#meteorológiai előrejelzés#Balaton#hőmérséklet#hidegfront#veszprém megye

Veszprém vármegyében és a Balaton térségében hamarosan véget ér a nyárias idő: kedd estétől hidegfront érkezik, amely lehűlést, szelet és esőt hoz magával.

Csizi Péter

Az időjárás a Közép-Dunántúlon is látványosan megváltozik. A hétvégén még 27–30 fokos maximumokra készülhettünk, de a hidegfront fenyegetően érkezik, és kedd estétől már csak 20 fok körüli értékek várhatók. A lehűlés a Balaton térségében is érezhető lesz, ahol a meleg napokat hűvös reggelek váltják fel. Az indián nyár még hétfőig tartja magát, érdemes kihasználni még az utolsó, igazán meleg időt.

Veszprém időjárása ősziesbe fordul át a jövő hét közepétől
Kép: Köpönyeg

Drámai időjárás-változás a Balaton környékén: lehűlés várható

A meteorológusok záporok és zivatarok kialakulására figyelmeztetnek, helyenként heves esővel. A szeles időjárás különösen a tóparton lesz zavaró, erős északi lökések kísérhetik a front átvonulását. A hirtelen lehűlés nemcsak a közérzetünket terheli meg, hanem több következménnyel is járhat. Az érzékenyebb szervezetűeknél fejfájás, keringési panaszok és fáradtság jelentkezhet, míg a mezőgazdaságban a gyors hőmérséklet-változás stresszt okozhat a növényeknek és az állatoknak.

A fordulat tartósnak ígérkezik: a következő napokban a nappali hőmérséklet alacsonyabb marad, így a nyár végleg búcsúzik térségünktől, és átadja helyét a borongósabb évszaknak.

 

