Időjárás-előrejelzés
1 órája
Mindenre is fel kell készülni! Mutatjuk, milyen lesz az időjárás a héten
Igazi időjárási hullámvasút lesz a mostani hét Veszprém vármegyében: az előrejelzés szerint zivatarok, felhős időszakok, napsütés és forró órák váltják majd egymást.
Az indián nyár jegyében Veszprémben a héten a nappali időjárás 19 és 31 °C között alakul, míg az éjszakai hőmérséklet 16–18 °C körül várható. A szél mérsékelt, 12–30 km/h között alakul, és a hét folyamán kisebb csapadék is előfordulhat – írja a köpönyeg.hu.
Időjárás a héten
- Ma, azaz hétfőn napos, meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet 30 °C körül alakul.
- Kedden a hét legmelegebb napja érkezik 31 °C-kal, miközben a felhők növekedésével záporok is előfordulhatnak.
- Szerdán borongósabb idő, kisebb eső és 2 mm csapadék várható, a hőmérséklet 26 °C-ra csökken.
- Csütörtökön ismét meleg, 29 °C körüli nap, de erősebb szél kíséri, és zivatarok is előfordulhatnak.
- Pénteken jelentősebb lehűlés érkezik 19 °C nappali hőmérséklettel, kis esővel.
- Szombaton a meleg visszatér 30 °C-ra, minimális csapadékkal.
- Vasárnap napos, száraz idő várható, ideális a szabadban programozásra.
Mit érdemes figyelni a változékony időjárásban?
Az időjárás-helyzet miatt a hét közepén érdemes figyelni a heves zivatarokra, a villámlásra és a szél erejére. A hétvégén a napsütéses napok ideálisak szabadtéri tevékenységekhez, de a hőmérséklet miatt a folyadékpótlás fontos.
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
2025.08.10. 18:21
Azt hiszed, marad a rekkenő hőség? - Ilyen idő lesz a jövő héten
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre