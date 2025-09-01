Mindenre is fel kell készülni! Mutatjuk, milyen lesz az időjárás a héten

szeptember 1., hétfő

Igazi időjárási hullámvasút lesz a mostani hét Veszprém vármegyében: az előrejelzés szerint zivatarok, felhős időszakok, napsütés és forró órák váltják majd egymást.

Balogh Rebeka

Az indián nyár jegyében Veszprémben a héten a nappali időjárás 19 és 31 °C között alakul, míg az éjszakai hőmérséklet 16–18 °C körül várható. A szél mérsékelt, 12–30 km/h között alakul, és a hét folyamán kisebb csapadék is előfordulhat – írja a köpönyeg.hu.

Forrás: köpönyeg.hu 

Időjárás a héten

  • Ma, azaz hétfőn napos, meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet 30 °C körül alakul. 
  • Kedden a hét legmelegebb napja érkezik 31 °C-kal, miközben a felhők növekedésével záporok is előfordulhatnak. 
  • Szerdán borongósabb idő, kisebb eső és 2 mm csapadék várható, a hőmérséklet 26 °C-ra csökken.
  • Csütörtökön ismét meleg, 29 °C körüli nap, de erősebb szél kíséri, és zivatarok is előfordulhatnak. 
  • Pénteken jelentősebb lehűlés érkezik 19 °C nappali hőmérséklettel, kis esővel. 
  • Szombaton a meleg visszatér 30 °C-ra, minimális csapadékkal. 
  • Vasárnap napos, száraz idő várható, ideális a szabadban programozásra.

Mit érdemes figyelni a változékony időjárásban?

Az időjárás-helyzet miatt a hét közepén érdemes figyelni a heves zivatarokra, a villámlásra és a szél erejére. A hétvégén a napsütéses napok ideálisak szabadtéri tevékenységekhez, de a hőmérséklet miatt a folyadékpótlás fontos.

 

