Mindenre is fel kell készülni! Mutatjuk, milyen lesz az időjárás a héten

Az indián nyár jegyében Veszprémben a héten a nappali időjárás 19 és 31 °C között alakul, míg az éjszakai hőmérséklet 16–18 °C körül várható. A szél mérsékelt, 12–30 km/h között alakul, és a hét folyamán kisebb csapadék is előfordulhat – írja a köpönyeg.hu.

Időjárás: azért fázni nem fogunk a héten

Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a héten

Ma, azaz hétfőn napos, meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet 30 °C körül alakul.

Kedden a hét legmelegebb napja érkezik 31 °C-kal, miközben a felhők növekedésével záporok is előfordulhatnak.

Szerdán borongósabb idő, kisebb eső és 2 mm csapadék várható, a hőmérséklet 26 °C-ra csökken.

Csütörtökön ismét meleg, 29 °C körüli nap, de erősebb szél kíséri, és zivatarok is előfordulhatnak.

Pénteken jelentősebb lehűlés érkezik 19 °C nappali hőmérséklettel, kis esővel.

Szombaton a meleg visszatér 30 °C-ra, minimális csapadékkal.

Vasárnap napos, száraz idő várható, ideális a szabadban programozásra.

Mit érdemes figyelni a változékony időjárásban?

Az időjárás-helyzet miatt a hét közepén érdemes figyelni a heves zivatarokra, a villámlásra és a szél erejére. A hétvégén a napsütéses napok ideálisak szabadtéri tevékenységekhez, de a hőmérséklet miatt a folyadékpótlás fontos.