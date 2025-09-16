Kemény frontok pofozzák fel Veszprém megyét, ez az időjárás nem fog tetszeni

A hét elején hidegfront érkezik Veszprém vármegyébe, ami záporokat és élénk szelet hozhat magával. Az időjárás a hét folyamán 10 és 28 °C között alakul, a nappalok és esték közötti különbség jelentős. A hét során több napos időszak váltakozik csapadékosabb napokkal, ezért a szabadban tartózkodás során érdemes figyelembe venni az előrejelzést – írja a koponyeg.hu.

Az időjárás Veszprém vármegyében a hét folyamán napos és csapadékos időszakokat is tartogat

Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás: ez várható a héten

16. kedd: rövid záporok, 18/13 °C, szél 12 km/h, csapadék 5 mm

17. szerda: változó felhőzet, 20/11 °C, szél mérsékelt

18. csütörtök: napos időszakok, 23/11 °C, szél 9 km/h

19. péntek: napos és felhős idő váltakozása, 26/14 °C, szél 12 km/h

20. szombat: napos, kevés felhő, 28/15 °C, szél 11 km/h

21. vasárnap: napos, kevés felhő, 28/15 °C, szél 15 km/h

A hét során a frontok hatására a hőmérséklet csökkenhet, a szél mérsékelt erősségű lehet és a csapadék mennyisége is változó lesz. A szabadtéri programokat érdemes ehhez igazítani, különösen a csapadékosabb napokon. A Közép-Dunántúlon előfordulhatnak zivatarok és szélviharok.