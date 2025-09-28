A rendőrség az idős korosztályt sem hagyja magára

A Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársa a közelgő idősek világnapja alkalmából látogatott el egy nyugdíjasotthonba szeptember 18-án - írja a police.hu.

Az online csalás visszatérő problémát jelenthetnek az idős korosztály számára

Fotó: police.hu

Az időseket érintő legnagyobb probléma

Az intézmény lakói az online csalás témakörében kaptak hasznos információkat. Megismerhették a leggyakrabban alkalmazott elkövetési módszereket, melyek visszatérő problémát jelenthetnek az idős korosztály számára. Az előadás célja a tudatosság növelése volt, hiszen a digitális tér folyamatos fejlődése és az elkövetők módszereinek sokrétűsége újabb és újabb csalási technikák elleni védekezésre késztet mindannyiunkat.