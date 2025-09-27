Idősek világnapjára a készülve (videó)

A táncosokat és az érdeklődőket köszöntötte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője, aki gratulált ahhoz, hogy összehozták az embereket, közösséget alkotnak.

Fotó: Tisler Anna

A tánc az egyik legősibb közösségalkotó tevékenység. Az örömtánc kifejezett célja az, hogy örömmel töltsük a hétköznapjainkat, az életünket. A táncosok tesznek ezért ezzel példát mutatnak azoknak, akik még nem találták meg ezt az utat, akik magányosak, szomorúak. A miniszter kérte őket, mutassanak nekik példát a mindennapokban, hogy ők is megtalálják az örömtáncot, a közösségi és a tartalmas, örömteli élet egyik lehetséges útját.

Tánc, napfény, vidámság

Fotó: Tisler Anna

Schwartz Béla polgármester köszöntőjében kijelentette, örül, hogy a résztvevők jó példát mutatnak a fiataloknak és egymásnak. A tánc az életét vidámabbá teszi, ha az aktív és vidám élet mellett egészség is van, akkor sokáig élünk. Mindannyiunkra szükség van ma is és a jövőben is.

Nagy Noémi táncoktató, szervező kérdésünkre elmondta, hogy többek között Debrecenből és Pannonhalmáról is érkeztek örömtánc csoportok. A programot kirándulással és városnézéssel kötötték össze.