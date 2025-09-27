szeptember 27., szombat

Tánc, öröm, közösség

Idősek világnapjára a készülve (videó)

Címkék#senior#Navracsics Tibor#tánc

Harmadik alkalommal találkoztak és táncoltak együtt a szenior örömtáncosok az ajkai Agorán a No(é)micsoda Élménytánc Egyesület szervezésében. A szeptember 27- közös tánccal a csaknem 200 résztvevő az Alzheimer és az  Idősek világnapját is ünnepelte.

Tisler Anna
Idősek világnapjára a készülve (videó)

A táncosokat és az érdeklődőket köszöntötte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője, aki gratulált ahhoz, hogy összehozták az embereket, közösséget alkotnak. 

Navracsics Tibor köszöntötte a szenior örömtáncosokat
Fotó: Tisler Anna 

A tánc az egyik legősibb közösségalkotó tevékenység. Az örömtánc kifejezett célja az, hogy örömmel töltsük a hétköznapjainkat, az életünket. A táncosok tesznek ezért ezzel példát mutatnak azoknak, akik még nem találták meg ezt az utat, akik magányosak, szomorúak. A miniszter kérte őket, mutassanak nekik példát a mindennapokban, hogy ők is megtalálják az örömtáncot, a közösségi és a tartalmas, örömteli élet egyik lehetséges útját. 

Tánc, napfény, vidámság
Fotó: Tisler Anna 

Schwartz Béla polgármester köszöntőjében kijelentette, örül, hogy a résztvevők jó példát mutatnak a fiataloknak és egymásnak. A tánc az életét vidámabbá teszi, ha az aktív és vidám élet  mellett egészség is van, akkor sokáig élünk. Mindannyiunkra szükség van ma is és a jövőben is. 

Nagy Noémi táncoktató, szervező kérdésünkre elmondta, hogy többek között Debrecenből és Pannonhalmáról is érkeztek örömtánc csoportok. A programot kirándulással és városnézéssel kötötték össze. 

 

 

