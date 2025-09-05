Üresen maradt osztálytermek – így néz ki most a néhány éve bezárt iskola (+ galéria)

A mostani képek szinte időutazásra hívnak: a folyosókon még ott függnek a tablók, a falakon régi emlékek, a tantermekben pedig megmaradt néhány szék, asztal, zöld tábla. A fény ugyanúgy átszűrődik a spaletták között, mint régen, de már nincs kihez szóljon a csengő, és nincs, aki a táblára írja fel a következő óra anyagát.

Időutazás egy elhagyatott középiskola falai között

Forrás: Spiral Urbex/Facebook

Az épület mára elhagyatott, de minden részletben ott rejlik a múlt: a padló kopottsága a több generációnyi diák nyomait őrzi, az üresen álló katedra pedig emlékeztet azokra a tanárokra, akik itt formálták a fiatalokat. Sokan, akik valaha ide jártak, nosztalgiával gondolnak vissza az iskola falai között töltött évekre.

Bár az intézmény új helyszínen, modernebb körülmények között folytatja működését, a régi épület sorsa máig kérdéses. Egyesek szerint felújításra és új funkcióra vár, mások attól tartanak, hogy előbb-utóbb teljesen az enyészeté lesz.