Az évszázad üzlete? Akár már 100 ezer forintért hozzá lehet jutni egy Balaton melletti ingatlanhoz

Szokatlan tétel bukkant fel a NAV elektronikus árverési rendszerében: a Veszprém vármegyei Kisapátiban mindössze 100 ezer forintos becsértéken hirdettek meg egy ingatlant. A 627 négyzetméteres telek 1/20-ad tulajdoni hányada került ingatlan árverés alá, amelyhez egy kiégett, lakhatatlan házrészt tartozik.

A romos kisapáti házrész 1/20-ad tulajdonát kínálják eladásra egy szokatlan ingatlan árverés keretében

Fotó: arveres.nav.hu

Meglepő tétel bukkant fel ingatlan árverésen

Bár papíron lakóházról van szó, a valóságban az épület teljesen használhatatlan. A 90 éves falak kormosak, a nyílászárók hiányoznak, a közműveket kikötötték, és a belső terek a tűzvész óta romos állapotban vannak. A 60 négyzetméteres alapterület így legfeljebb bontásra és újrakezdésre alkalmas.

Az árverés különlegességét az elképesztően alacsony ár adja: a becsérték 100 ezer forint, de már 75 ezer forintos minimál ajánlattal licitálni lehet. Ez az összeg nagyjából egy használt mobiltelefon árával vetekszik – miközben itt egy belterületi telek törtrészéről van szó.

Fotó: arveres.nav.hu

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az épület egybeépült a szomszédos házzal, és közös udvaron áll, vagyis a jövőbeli hasznosítás nem egyszerű. A licitáló emellett számolhat azzal is, hogy a hatóság semmilyen rejtett hibáért nem vállal felelősséget, minden kockázat a vásárlóra hárul.

A „százezres ház” így inkább árverési kuriózum, mint valós ingatlanbefektetés. Aki azonban fantáziát lát benne, egy szimbolikus összegért juthat hozzá egy balatoni településen fekvő, belterületi földdarabhoz – igaz, rengeteg kompromisszum árán.