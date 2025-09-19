54 perce
Fotókon az eladó ház, ami mindenkit ámulatba ejt a Balatonnál
A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb pontján, 856 m²-es telken, 2002-ben épült kétszintes családi ház várja új tulajdonosát, teljes panorámával a Balatonra.
A környék méltán híres: a kulturális és társadalmi élet elitjének kedvelt nyaralóhelye, ahol présházak, hangulatos borospincék, a Tihanyi Echo és a tájba illeszkedő villák teszik egyedivé a miliőt. A telek különleges fekvése védett természeti környezetet és ritka nyugalmat biztosít – írja az Otthon Centrum az ingatlanról.
Tihany Óvár a félsziget egyik legmagasabban fekvő, legrégebbi és legpatinásabb része. A panoráma valóban páratlan: a Balaton egész vonulata elénk tárul, tiszta időben egészen Badacsonyig, sőt a déli part településeiig ellátni. Az Óvár környezete egyszerre természetközeli, nyugodt és kissé elzárt – a főutak és a hajóforgalom zaja ide nem ér el.
Gyönyörű panoráma, luxus kényelem a tihanyi ingatlanban
Ha olyan otthont keresel, ahol a természet közelsége, a nyugalom és a lélegzetelállító panoráma mindennapjaid része lehet, akkor Tihany Óvár az a hely, ahol a vágyak valóra válnak.
A 144 m²-es ház három hálószobával és egy tágas nappalival rendelkezik. A telken borospince, szauna és kerti tároló is helyet kapott, a parkolás pedig négy autó számára kényelmesen megoldott.
Álmaid ingatlanját 750 millió forintért tudod megvásárolni.
Balatoni örökpanorámás birtok TihanybanFotók: oc.hu
