szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A parttól 200 méterre

54 perce

Fotókon az eladó ház, ami mindenkit ámulatba ejt a Balatonnál

Címkék#Balaton-felvidék#otthon#borospince#panoráma#luxus

A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb pontján, 856 m²-es telken, 2002-ben épült kétszintes családi ház várja új tulajdonosát, teljes panorámával a Balatonra.

Szilas Lilla

A környék méltán híres: a kulturális és társadalmi élet elitjének kedvelt nyaralóhelye, ahol présházak, hangulatos borospincék, a Tihanyi Echo és a tájba illeszkedő villák teszik egyedivé a miliőt. A telek különleges fekvése védett természeti környezetet és ritka nyugalmat biztosít – írja az Otthon Centrum az ingatlanról. 

Az ingatlan a Balaton parttól mindössze 200 méterre található
Az ingatlan a Balaton parttól mindössze 200 méterre található
Fotó: oc.hu

Tihany Óvár a félsziget egyik legmagasabban fekvő, legrégebbi és legpatinásabb része. A panoráma valóban páratlan: a Balaton egész vonulata elénk tárul, tiszta időben egészen Badacsonyig, sőt a déli part településeiig ellátni. Az Óvár környezete egyszerre természetközeli, nyugodt és kissé elzárt – a főutak és a hajóforgalom zaja ide nem ér el.

Gyönyörű panoráma, luxus kényelem a tihanyi ingatlanban

Ha olyan otthont keresel, ahol a természet közelsége, a nyugalom és a lélegzetelállító panoráma mindennapjaid része lehet, akkor Tihany Óvár az a hely, ahol a vágyak valóra válnak.

A 144 m²-es ház három hálószobával és egy tágas nappalival rendelkezik. A telken borospince, szauna és kerti tároló is helyet kapott, a parkolás pedig négy autó számára kényelmesen megoldott.

Álmaid ingatlanját 750 millió forintért tudod megvásárolni. 

Balatoni örökpanorámás birtok Tihanyban

Fotók: oc.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu