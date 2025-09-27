Ár alatt kínálják ezt a pápai házat, akár üzlethelyiség is lehet belőle

Ingatlanárverés Pápán: Az ingatlanárak emelkedése mellett egyre nagyobb figyelem övezi az árveréseken elérhető lehetőségeket. Most egy olyan családi ház kerülhet új tulajdonoshoz Pápán, amely nemcsak jó állapotban van, hanem teljes mértékben tehermentes is. A kedvező ár és a közelgő licitálási határidő miatt az érdeklődőknek érdemes gyorsan lépniük. A családi ház megtekinthető a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán, ügyszáma 335.V.0758/2014/205.

Ingatlanárverés keretében eladó a képen látható családi ház Pápán

Fotó: Google Térkép

Ingatlanárverés: 14 millióról indult a licit

Az árverésre kínált ingatlan 142 m²-es telken fekszik, a lakóház maga 80 m² alapterületű. A földszintes épületben két szoba, nappali, konyha, kamra, fürdőszoba és külön WC található. A ház gázkonvektoros fűtésű, teljes közműves, szerkezetileg téglaépítésű, fa tetőszerkezettel és cserépfedéssel – vagyis stabil, jó állapotban lévő otthonról van szó, némi felújítást igényel.

Az ingatlan Pápa városában, a Jókai Mór utca 41. szám alatt található, amely forgalmas, jól megközelíthető helyszín, üzletek, benzinkút, szolgáltatások és minden fontos intézmény közvetlen közelben. Ezért akár üzlethelyiségként is kiváló lehetőség lehet egy vállalkozó kedvű vevő számára.