1 órája
Ár alatt kínálják ezt a pápai házat, akár üzlethelyiség is lehet belőle
Egy eladó családi ház Pápán került árverésre: teljes közművel, jó állapotban, azonnal beköltözhetően. Az indulóár 14 millió forint – ennyiért ma már egy lakás sem feltétlenül elérhető.
Ingatlanárverés Pápán: Az ingatlanárak emelkedése mellett egyre nagyobb figyelem övezi az árveréseken elérhető lehetőségeket. Most egy olyan családi ház kerülhet új tulajdonoshoz Pápán, amely nemcsak jó állapotban van, hanem teljes mértékben tehermentes is. A kedvező ár és a közelgő licitálási határidő miatt az érdeklődőknek érdemes gyorsan lépniük. A családi ház megtekinthető a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán, ügyszáma 335.V.0758/2014/205.
Ingatlanárverés: 14 millióról indult a licit
Az árverésre kínált ingatlan 142 m²-es telken fekszik, a lakóház maga 80 m² alapterületű. A földszintes épületben két szoba, nappali, konyha, kamra, fürdőszoba és külön WC található. A ház gázkonvektoros fűtésű, teljes közműves, szerkezetileg téglaépítésű, fa tetőszerkezettel és cserépfedéssel – vagyis stabil, jó állapotban lévő otthonról van szó, némi felújítást igényel.
Az ingatlan Pápa városában, a Jókai Mór utca 41. szám alatt található, amely forgalmas, jól megközelíthető helyszín, üzletek, benzinkút, szolgáltatások és minden fontos intézmény közvetlen közelben. Ezért akár üzlethelyiségként is kiváló lehetőség lehet egy vállalkozó kedvű vevő számára.
Ingatlan árverés, eladó családi ház PápánFotók: Google térkép
A licitálás 2025. szeptember 15-én indult és október 5-én 14 órakor zárul. A kikiáltási ár 14 millió forint, a licitlépcső 140 ezer forint. A részvételhez 1,4 millió forint árverési előleg megfizetése szükséges. A ház külsőleg bármikor szemrevételezhető, a belső megtekintéshez a tulajdonossal kell egyeztetni.
Beköltözhető családi házat vehetsz egy használt autó áráért