Durván olcsó házat vehetsz Veszprém vármegyében! (+ galéria)

Ingatlan árverés: Egyre nehezebb jó áron ingatlant találni, különösen, ha valaki családi házban gondolkodik. Ezért is keltett nagy figyelmet az a friss ingatlanárverés, amelyen egy teljes ház kerül kalapács alá Veszprém vármegye egyik kis falujában.

Ingatlanárverés: a ház Kamond, Szabadság utca 16. szám alatt található

Fotó: Google Maps

Ingatlanárverés: tiéd lehet egy ház egy autó áráért

Az árverésre bocsátott ingatlan a Kamond, Szabadság utca 16. szám alatt található. A teljes tulajdonrész, azaz 1/1-es hányad kerül kalapács alá, mindenféle elővásárlási jog nélkül. A kikiáltási ár mindössze 5 650 000 forint, ami a jelenlegi ingatlanpiaci árakhoz képest szinte nevetségesen alacsony. Az árverés itt megtekinthető.