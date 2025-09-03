szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árverés

46 perce

Durván olcsó házat vehetsz Veszprém vármegyében! (+ galéria)

Címkék#ingatlan#Veszprém vármegyében#Kamond#árverezés#kalapács

Egy teljes, 1/1-es tulajdonú családi házhoz juthat most bárki kevesebb mint 6 millió forintért, ráadásul Veszprém vármegyében. Az ingatlanárverés részletei nyilvánosak, de nem árt sietni: a licit szeptember 10-én indul!

Bogdán Katalin

Ingatlan árverés: Egyre nehezebb jó áron ingatlant találni, különösen, ha valaki családi házban gondolkodik. Ezért is keltett nagy figyelmet az a friss ingatlanárverés, amelyen egy teljes ház kerül kalapács alá Veszprém vármegye egyik kis falujában.

Ingatlanárverés: a ház Kamond, Szabadság utca 16. szám alatt található
Ingatlanárverés: a ház Kamond, Szabadság utca 16. szám alatt található
Fotó: Google Maps

Ingatlanárverés: tiéd lehet egy ház egy autó áráért

Az árverésre bocsátott ingatlan a Kamond, Szabadság utca 16. szám alatt található. A teljes tulajdonrész, azaz 1/1-es hányad kerül kalapács alá, mindenféle elővásárlási jog nélkül. A kikiáltási ár mindössze 5 650 000 forint, ami a jelenlegi ingatlanpiaci árakhoz képest szinte nevetségesen alacsony. Az árverés itt megtekinthető.

Durván olcsó ház került árverésre Veszprém vármegyében

Fotók: e-arveres.mnv.hu

A licitlépcső 50 000 forint, tehát a végső ár alig haladhatja meg a hatmilliót, ha nem lesz túl sok érdeklődő. A licitet szeptember 10-én reggel 8 órakor indítják, és szeptember 12-én 21 órakor zárják. Aki komolyan gondolja, annak viszont előtte még gondoskodnia kell az 1 412 500 forintos árverési biztosítékról, amit szeptember 7-ig kell átutalni az MNV Zrt. központi számlájára. Kamond egy nyugodt, alig 400 fős település, nem messze Pápától. A környezet csendes, ideális lehet akár hétvégi háznak, akár fiatal pároknak, akik saját otthonra vágynak falusias környezetben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu