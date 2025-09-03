46 perce
Durván olcsó házat vehetsz Veszprém vármegyében! (+ galéria)
Egy teljes, 1/1-es tulajdonú családi házhoz juthat most bárki kevesebb mint 6 millió forintért, ráadásul Veszprém vármegyében. Az ingatlanárverés részletei nyilvánosak, de nem árt sietni: a licit szeptember 10-én indul!
Ingatlan árverés: Egyre nehezebb jó áron ingatlant találni, különösen, ha valaki családi házban gondolkodik. Ezért is keltett nagy figyelmet az a friss ingatlanárverés, amelyen egy teljes ház kerül kalapács alá Veszprém vármegye egyik kis falujában.
Ingatlanárverés: tiéd lehet egy ház egy autó áráért
Az árverésre bocsátott ingatlan a Kamond, Szabadság utca 16. szám alatt található. A teljes tulajdonrész, azaz 1/1-es hányad kerül kalapács alá, mindenféle elővásárlási jog nélkül. A kikiáltási ár mindössze 5 650 000 forint, ami a jelenlegi ingatlanpiaci árakhoz képest szinte nevetségesen alacsony. Az árverés itt megtekinthető.
Durván olcsó ház került árverésre Veszprém vármegyébenFotók: e-arveres.mnv.hu
A licitlépcső 50 000 forint, tehát a végső ár alig haladhatja meg a hatmilliót, ha nem lesz túl sok érdeklődő. A licitet szeptember 10-én reggel 8 órakor indítják, és szeptember 12-én 21 órakor zárják. Aki komolyan gondolja, annak viszont előtte még gondoskodnia kell az 1 412 500 forintos árverési biztosítékról, amit szeptember 7-ig kell átutalni az MNV Zrt. központi számlájára. Kamond egy nyugodt, alig 400 fős település, nem messze Pápától. A környezet csendes, ideális lehet akár hétvégi háznak, akár fiatal pároknak, akik saját otthonra vágynak falusias környezetben.
