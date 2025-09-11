Ingatlanmaffiára csapott le a rendőrség (+ videó)

Szeptember 10-én hajnalban a Veszprém vármegyei rendőrök a Terrorelhárítási Központtal (TEK) és a Készenléti Rendőrséggel (KR) közösen csaptak le egy bűnszervezetre. Az ingatlanmaffia hat tagját több helyszínen fogták el, a nyomozók pedig három családi házban tartottak házkutatást – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőrség Facebook-csatornáján.

Az ingatlanmaffia tevékenysége aláássa a jogbiztonságot, elfogásukkal azonban sikerült megfékezni őket

A rendőrség a rajtaütés során jelentős összegű készpénzt talált az ingatlanmaffia birtokában

A gyanú szerint az elkövetők 2021 és 2023 között Révfülöpön és Mindszentkállán férkőztek idős, jóhiszemű tulajdonosok bizalmába. A piaci ár töredékéért vásárolták meg vagy cserélték el a házakat. Gyakran a szerződésbe is hamisan került be, hogy a kifizetés megtörtént. Az elfogáskor egy nagyobb értékű autó mellett mobiltelefonokat, adásvételi szerződéseket és gépjármű-átírási papírokat foglaltak le.

Nem ez az első eset, mikor jóhiszemű idős embereket használnak ki

Veszprém vármegyében az elmúlt években több, országos figyelmet is kiváltó ingatlancsalás került a hatóságok látókörébe. A balatoni ingatlanmaffia ügyében például több mint húsz gyanúsított ellen indult eljárás: hamis adásvételi és ajándékozási szerződésekkel, strómanok bevonásával szereztek meg nagy értékű ingatlanokat a Balaton környékén. A kár meghaladta az egymilliárd forintot, és az ügynek emberéletet követelő szála is volt, amikor egyik strómanjuk gyanús körülmények között életét vesztette. Ez az eset megmutatta, hogy a szervezett bűnözés az ingatlanpiacon is megjelent, és nem csupán anyagi, hanem emberi tragédiákat is okozhat.

Más esetekben egyéni elkövetők férkőztek idős, beteg emberek bizalmába. A Veszprém Vármegyei Főügyészség egy korábbi ügyben például egy férfit állított bíróság elé, aki hamis tartási szerződésekkel szerezte meg egy idős áldozata vagyonát, összesen mintegy 171 millió forint értékben. Az ilyen történetek rávilágítanak: az ingatlancsalások nemcsak bűnszervezetekhez köthetők, hanem egy-egy csaló is tönkreteheti áldozata életét. A most elfogott banda tehát nem elszigetelt jelenség, hanem egy szélesebb bűnözői környezet része, amely ellen folyamatos rendőri fellépésre van szükség.