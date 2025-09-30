szeptember 30., kedd

Ünnepélyes átadó

1 órája

140 millió forintból megújult Alsóörs általános iskolája

Címkék#iskola#ünnepség#Soltész Miklós

Alsóörsön hálaadó ünnepség keretében adták át az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont új épületszárnyát, illetve a megvalósult fejlesztés két ütemét, amely magában foglal három korszerű új tantermet és egyéb kiegészítő helyiségeket.

Szilas Lilla

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a névadó Endrődi Sándor költő „A szeretetről” című verséből idézve az iskola új épületszárnyának átadási ünnepségen azt mondta, az intézményben érzékelhető az Isten, a versek, a Balaton iránti szeretet, az ünnepségen résztvevő gyermekhez szólva azt kérte, vigyázzanak az iskolájukra, hogy a következő nemzedékeknek továbbadhassák. Majd további támogatásáról biztosította az intézményt.

Hebling Zsolt, Soltész Miklós, Kontrát Károly, Kálmán Csaba, Török Tamás az iskola előtti szalagátvágáson
Hebling Zsolt, Soltész Miklós, Kontrát Károly, Kálmán Csaba és Török Tamás az iskola előtti szalagátvágáson
Fotó: Márton Gergely

Kontrát Károly örömét fejezte ki, gratulált, valamint elmondta, hogy szívesen támogatja a jövőbeni elképzelések megvalósítását is. Azt kívánta, a modern intézmény szolgálja a gyermekeket, akik legyenek a nemzet boldog tagjai, békességben, szeretetben élve.

Megújult az Endrődi Sándor Református Általános Iskola

Hebling Zsolt polgármester köszöntőjében elmondta, a gyermekek jelentik a jövőt és a faluközösség életét, így mindig is fontosnak tartották, hogy magas színvonalú oktatást-nevelést nyújtó, stabil intézmény szolgálja őket helyben. A beruházás 140 millió forintba került, amelyet a Magyar Kormány biztosított. Hebling Zsolt megköszönte Soltész Miklós államtitkár és Kontrát Károly országgyűlési képviselő segítségét, támogatását.

Török Tamás, az intézmény igazgatója bemutatta a fejlesztést, miszerint a régi kollégiumból tantermeket alakítottak ki, valamint létrejött egy új szárny, amely egy ötven négyzetméteres tanteremnek ad helyet. A beruházás a tervek szerint emeletráépítéssel folytatódna a jövőben, majd szólt arról is, hogy 2022 óta vezeti az iskolát, amelybe akkor 132 diák járt, a létszám mára 212-re növekedett.

Megújult Alsóörs általános iskolája

Fotók: Preczekján Ivett

Az ünnepségen Kálmán Csaba, az iskolát fenntartó gyülekezet lelkipásztora tartott hálaadó áhítatot, Szabó János Róbert esperes pedig imádságot, áldást mondott. Az ünnepségen a diákok bemutatták tehetségüket a művészeti ágakban, az új kórus is műsort adott, illetve a kézilabda utánpótlásképzésről is büszkén beszámoltak. A nemzeti színű szalagot átvágása után a vendégek megtekintették az új tantermeket.

 

