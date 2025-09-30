140 millió forintból megújult Alsóörs általános iskolája

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a névadó Endrődi Sándor költő „A szeretetről” című verséből idézve az iskola új épületszárnyának átadási ünnepségen azt mondta, az intézményben érzékelhető az Isten, a versek, a Balaton iránti szeretet, az ünnepségen résztvevő gyermekhez szólva azt kérte, vigyázzanak az iskolájukra, hogy a következő nemzedékeknek továbbadhassák. Majd további támogatásáról biztosította az intézményt.

Hebling Zsolt, Soltész Miklós, Kontrát Károly, Kálmán Csaba és Török Tamás az iskola előtti szalagátvágáson

Fotó: Márton Gergely

Kontrát Károly örömét fejezte ki, gratulált, valamint elmondta, hogy szívesen támogatja a jövőbeni elképzelések megvalósítását is. Azt kívánta, a modern intézmény szolgálja a gyermekeket, akik legyenek a nemzet boldog tagjai, békességben, szeretetben élve.

Megújult az Endrődi Sándor Református Általános Iskola

Hebling Zsolt polgármester köszöntőjében elmondta, a gyermekek jelentik a jövőt és a faluközösség életét, így mindig is fontosnak tartották, hogy magas színvonalú oktatást-nevelést nyújtó, stabil intézmény szolgálja őket helyben. A beruházás 140 millió forintba került, amelyet a Magyar Kormány biztosított. Hebling Zsolt megköszönte Soltész Miklós államtitkár és Kontrát Károly országgyűlési képviselő segítségét, támogatását.

Török Tamás, az intézmény igazgatója bemutatta a fejlesztést, miszerint a régi kollégiumból tantermeket alakítottak ki, valamint létrejött egy új szárny, amely egy ötven négyzetméteres tanteremnek ad helyet. A beruházás a tervek szerint emeletráépítéssel folytatódna a jövőben, majd szólt arról is, hogy 2022 óta vezeti az iskolát, amelybe akkor 132 diák járt, a létszám mára 212-re növekedett.