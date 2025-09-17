Az osztályterem sötét oldala: amit minden szülőnek tudnia kell

Az iskolai bántalmazás Magyarországon még mindig gyakori jelenség, sokszor pedig az intézményrendszer ahelyett, hogy megoldaná a helyzetet, az áldozatot sodorja ki. A WMN cikke szerint tipikus, hogy ha egy gyermeket zaklatnak, végül neki kell iskolát váltania, miközben a bántalmazók a helyükön maradnak – írta a wmn.hu

iskolai bántalmazás során gyakran az áldozat marad magára

Forrás: Pexel-illusztráció

Az iskolai bántalmazás következményei

Egy dunántúli nagyvárosból származó eset is mutatja a helyzet súlyosságát: egy kisfiút már első osztályban két osztálytársa rendszeresen csúfolt, lökdösött, elvették a dolgait. Később egy alkalommal a fejét a betonkerítéshez verték, a jelenetnek az osztály fele szemtanúja volt, sőt, orvosi látlelet is készült. Mégsem történt semmilyen intézkedés. Az igazgató nem fogadta a szülőket, a helyettes sem vett fel jegyzőkönyvet. Végül a szülők döntöttek: a fiúnak iskolát kellett váltania.

A cikkben megszólaló pszichológus, Rosta Ágnes, a Hintalovon Alapítvány szakértője kiemelte: nagyon gyakori, hogy a zaklatás miatt az áldozatot emelik ki a közösségből, holott ezzel csak a problémát söprik szőnyeg alá. A bántalmazás mindig közösségi diszfunkció jele, és nem egyetlen gyerek „hibája”.

Az iskolai bántalmazásnak súlyos mentális következményei lehetnek a traumán belül és kívül:

Traumán belül: szorongás, félelemérzet, önbizalomvesztés, depressziós tünetek, álmatlanság vagy rémálmok.

Traumán kívül: romló iskolai teljesítmény, társas kapcsolatokban nehézségek, bizalmatlanság, elszigetelődés. Hosszú távon a korai zaklatás felnőttkori szociális helyzetre, önértékelésre és munkahelyi kapcsolatokra is hatással lehet.

Egy 2022-es hazai kutatás szerint az általános iskolások 85 százaléka már megtapasztalt valamilyen formában zaklatást, az áldozatok fele pedig tízéves kora előtt találkozott először bántalmazással.

Miért nem jó megoldás az iskolaváltás?

Az iskolaváltás nem oldja meg a problémát, mert:

a gyerek magával viszi a traumát,

erősödhet benne az érzés, hogy „vele van a baj”,

és egy új közösségben akár újra ismétlődhet a helyzet.

Rosta Ágnes szerint az igazi megoldás a korai beavatkozás lenne: amikor az első jelek megjelennek, a pedagógusnak vagy iskolapszichológusnak közbe kell lépnie. Minden iskolának szüksége lenne egy gyermekvédelmi protokollra, amely pontosan leírja, milyen lépéseket kell tenni bántalmazás esetén. Fontos lenne, hogy ne csak az áldozattal foglalkozzanak, hanem az egész közösséggel, hiszen a zaklatás mindig rendszerszintű probléma.