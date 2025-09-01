szeptember 1., hétfő

Becsengettek

Szinte hihetetlen, de nem is olyan régen még a nyaralást tervezgettük, ma pedig már iskolakezdés, reggel újra megszólalt az osztályterembe hívogató csengő. A gyerekek álmosan, a szülők fáradtan, a tanárok rezignáltan vonultak be az iskola kapuján.

Soha nem könnyű az iskolakezdés, és azt tudomásul venni, hogy a nyár hivatalosan is véget ért. Mostantól füzetek lapulnak a táskában törülköző és strandlabda helyett, a reggeli naptej szagát a frissen hegyezett ceruzák illata váltja fel.

Az iskolakezdés a többség számára nem megy könnyen
Iskolakezdés: már "csak" 292 nap a 2026-os nyárig 

Az iskolaudvaron sorakozó, szalaggal átkötött virágcsokrok és ünneplő ruha – olyan, ami a táskába gyűrve már délre elveszti a díszes varázsát. A tanárok arcán mosoly – kötelező tartozék, mint a kréta a táblán, még ha belül ők is tudják: a szeptemberi lendület nem tart örökké. És mégis, a szeptember 1. mindig több, mint egy tanévnyitó. Valahogy minden évben ugyanaz a titkos ígéret bújik meg mögötte: most tényleg újrakezdünk, most tiszta lappal indulunk, most minden más lesz. A kérdés csak az, hogy ez a tiszta lap meddig marad tiszta.

 

