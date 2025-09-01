Becsengettek

Soha nem könnyű az iskolakezdés, és azt tudomásul venni, hogy a nyár hivatalosan is véget ért. Mostantól füzetek lapulnak a táskában törülköző és strandlabda helyett, a reggeli naptej szagát a frissen hegyezett ceruzák illata váltja fel.

Az iskolakezdés a többség számára nem megy könnyen

Forrás: kisalfold.hu

Iskolakezdés: már "csak" 292 nap a 2026-os nyárig

Az iskolaudvaron sorakozó, szalaggal átkötött virágcsokrok és ünneplő ruha – olyan, ami a táskába gyűrve már délre elveszti a díszes varázsát. A tanárok arcán mosoly – kötelező tartozék, mint a kréta a táblán, még ha belül ők is tudják: a szeptemberi lendület nem tart örökké. És mégis, a szeptember 1. mindig több, mint egy tanévnyitó. Valahogy minden évben ugyanaz a titkos ígéret bújik meg mögötte: most tényleg újrakezdünk, most tiszta lappal indulunk, most minden más lesz. A kérdés csak az, hogy ez a tiszta lap meddig marad tiszta.