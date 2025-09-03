szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retró

3 órája

Ilyen iskolatáskáik voltak a '60-as, '70-es évek diákjainak (+ galéria)

Címkék#iskolatáska#divat#gyermek

A mostani iskolatáskák kínálatában nagy a választék, minden gyermek megtalálhatja a hozzá legjobban illő filmes karakterekkel, állatokkal vagy kitalált lényekkel díszített táskát. A néhány évtizeddel ezelőtti darabok ennél sokkal egyszerűbbek voltak.

Szilas Lilla

A mai iskolatáskáknak nagy előnye a gerincbarát, ergonomikus kialakítás, a párnázott vállpántok, melyek miatt jól illeszkednek a gyerekek hátához és vállához. Erre nagy szükség van, hiszen van, amikor egy iskolatáska több kiló könyvet és füzetet rejt magában, amit a gyerekeknek kell cipelni. 

Ilyen volt egy iskolatáska a 60-as években
Ilyen volt egy iskolatáska a 60-as években
Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Iskolatáska: '60-as, '70-es évek divatja

A 60-as, 70-es évek iskolatáskái jellemzően vállpántos, barna bőr táskák voltak, amelyek szinte teljesen egyformák voltak. Ezek a táskák a korszak praktikus és egyszerű divatját tükrözték, nem volt még modern mintás, csillogó vagy figurás kínálat, mint a későbbi évtizedekben. 

Ilyen iskolatáskáik voltak a '60-as, '70-es évek diákjainak

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu