Ilyen iskolatáskáik voltak a '60-as, '70-es évek diákjainak (+ galéria)

A mai iskolatáskáknak nagy előnye a gerincbarát, ergonomikus kialakítás, a párnázott vállpántok, melyek miatt jól illeszkednek a gyerekek hátához és vállához. Erre nagy szükség van, hiszen van, amikor egy iskolatáska több kiló könyvet és füzetet rejt magában, amit a gyerekeknek kell cipelni.

Ilyen volt egy iskolatáska a 60-as években

Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Iskolatáska: '60-as, '70-es évek divatja

A 60-as, 70-es évek iskolatáskái jellemzően vállpántos, barna bőr táskák voltak, amelyek szinte teljesen egyformák voltak. Ezek a táskák a korszak praktikus és egyszerű divatját tükrözték, nem volt még modern mintás, csillogó vagy figurás kínálat, mint a későbbi évtizedekben.