3 órája
Ilyen iskolatáskáik voltak a '60-as, '70-es évek diákjainak (+ galéria)
A mostani iskolatáskák kínálatában nagy a választék, minden gyermek megtalálhatja a hozzá legjobban illő filmes karakterekkel, állatokkal vagy kitalált lényekkel díszített táskát. A néhány évtizeddel ezelőtti darabok ennél sokkal egyszerűbbek voltak.
A mai iskolatáskáknak nagy előnye a gerincbarát, ergonomikus kialakítás, a párnázott vállpántok, melyek miatt jól illeszkednek a gyerekek hátához és vállához. Erre nagy szükség van, hiszen van, amikor egy iskolatáska több kiló könyvet és füzetet rejt magában, amit a gyerekeknek kell cipelni.
Iskolatáska: '60-as, '70-es évek divatja
A 60-as, 70-es évek iskolatáskái jellemzően vállpántos, barna bőr táskák voltak, amelyek szinte teljesen egyformák voltak. Ezek a táskák a korszak praktikus és egyszerű divatját tükrözték, nem volt még modern mintás, csillogó vagy figurás kínálat, mint a későbbi évtizedekben.
Veszprémi retró: ilyen volt iskolásnak lenni a 80-as években + fotókkal!Iskolai élet Veszprémben – a 80-as évek fotói különleges időutazást kínálnak, felidézve a diákévek mindennapjait, az úttörőnyakkendőtől a menzáig.
Ilyen iskolatáskáik voltak a '60-as, '70-es évek diákjainak