1 órája
Isten éltessen, Tihany!
Tihany idén különleges jubileumot ünnepel: 970 évvel ezelőtt, 1055-ben I. András király itt jelölte ki a királyi család temetkezőhelyét, amely fölé bencés monostor épült.
Ez a történelmi pillanat nemcsak a magyar múlt egyik kiemelkedő eseménye, hanem Tihany közösségi és kulturális identitásának alapja is.
A település lakói, intézményei, civil szervezetei, családjai, baráti társaságai és közösségei szeptember 20-án együtt ünneplik ezt a jeles évfordulót a Szüreti napok rendezvénysorozat részeként.
A település főutcája, a Kossuth utca, ünnepi helyszínné alakul, ezen a napon lezárják, és egy valódi utcaparti keretében ad helyet az ünneplésnek.
A rendezvény mottója: Isten éltessen, Tihany!
A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt idézzék fel a falu dicső múltját, és együtt erősítsék a közösséghez tartozás élményét.