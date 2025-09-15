Ez a történelmi pillanat nemcsak a magyar múlt egyik kiemelkedő eseménye, hanem Tihany közösségi és kulturális identitásának alapja is.

Tihany idén különleges évfordulót ünnepel

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A település lakói, intézményei, civil szervezetei, családjai, baráti társaságai és közösségei szeptember 20-án együtt ünneplik ezt a jeles évfordulót a Szüreti napok rendezvénysorozat részeként.

A település főutcája, a Kossuth utca, ünnepi helyszínné alakul, ezen a napon lezárják, és egy valódi utcaparti keretében ad helyet az ünneplésnek.

A rendezvény mottója: Isten éltessen, Tihany!

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy együtt idézzék fel a falu dicső múltját, és együtt erősítsék a közösséghez tartozás élményét.