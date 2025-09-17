2 órája
Újabb mérföldkő: az állatvédők ivartalanítási támogatásban részesülnek Ovádi Péter kezdeményezésére
Az utcán született kismacskák többsége sosem éri meg a felnőttkort – betegség, éhezés vagy baleset vet véget az életüknek. Az ivartalanítási program ezeknek a tragédiáknak próbál gátat szabni.
Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét állatvédő civil szervezet, amelyet macskák ivartalanítására, chipelésére és oltására fordíthatnak. A forrást a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány biztosítja, Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos támogatásával. A cél a kóbor macskák számának csökkentése, valamint a felelős állattartás elősegítése – olvashatjuk az MTI közleményéből.
Ivartalanítás: amikor a gondoskodás csendben életet változtat
Ovádi Péter emlékeztetett: 2021 óta több millió kóbor kutya- és macskakölyök megszületését sikerült megelőzni az állami forrásból megvalósított programoknak köszönhetően. Az új támogatással országos szinten valósulhat meg hatékony ivartalanítási és oltási program, ami az állatok életminőségét és a települések élhetőségét is javítja.
Komplex megközelítésre van szükség
Vetter Szilvia, az alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta: a kóbor macskák problémája csak komplexen oldható meg. Az ivartalanítás mellett a lakosság szemléletformálása és az állattartási kultúra erősítése is elengedhetetlen. Szerinte ez a program nemcsak a kóbor cicák számát csökkenti, hanem a felelős állattartást is előtérbe helyezi.
Széleskörű együttműködés, veszprémi egyesület is kap támogatást
A támogatásból több szervezet részesül, köztük a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület, a Cica-Vár-Lak Alapítvány, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület és a Pumi Veszprémi Állatmenhely Alapítvány. Az elmúlt években közel 900 millió forintból mintegy 30 ezer állat ivartalanítása történt meg, az új forrás pedig újabb jelentős lépés a felelős állattartás felé.
VI. Beagle Találkozó Veszprémben: a közösség és felelős állattartás ünnepe (galéria + videó)
A kormánybiztos az elmúlt években következetesen foglalkozik az állatvédelemmel és az ivartalanítási programok kiterjesztésével. A téma rendszeresen napirenden van, újságunk többször is beszámolt már a kóbor állatok számának csökkentését célzó kezdeményezéseiről, egyben elkötelezett az állatvédelem mellett.
Szinte büntetlenül távozhatott a tiszaalpári állatkínzó – tombol a közvélemény
Ovádi Péter házi kedvenceinkről, a kutyákról: szeretet, hűség és felelősség