szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kevesebb könny, több dorombolás

2 órája

Újabb mérföldkő: az állatvédők ivartalanítási támogatásban részesülnek Ovádi Péter kezdeményezésére

Címkék#kutya#macskakölyök#Ovádi Péter#veszprém

Az utcán született kismacskák többsége sosem éri meg a felnőttkort – betegség, éhezés vagy baleset vet véget az életüknek. Az ivartalanítási program ezeknek a tragédiáknak próbál gátat szabni.

Csizi Péter

Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét állatvédő civil szervezet, amelyet macskák ivartalanítására, chipelésére és oltására fordíthatnak. A forrást a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány biztosítja, Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos támogatásával. A cél a kóbor macskák számának csökkentése, valamint a felelős állattartás elősegítése – olvashatjuk az MTI közleményéből.

Ivartalanítással a kóbor cicák ellen: újabb állami lépés az állatvédelemben
Ivartalanítással a kóbor cicák ellen: újabb állami lépés az állatvédelemben
Forrás: magyarallatvedelem.hu

Ivartalanítás: amikor a gondoskodás csendben életet változtat

Ovádi Péter emlékeztetett: 2021 óta több millió kóbor kutya- és macskakölyök megszületését sikerült megelőzni az állami forrásból megvalósított programoknak köszönhetően. Az új támogatással országos szinten valósulhat meg hatékony ivartalanítási és oltási program, ami az állatok életminőségét és a települések élhetőségét is javítja.

Komplex megközelítésre van szükség

Vetter Szilvia, az alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta: a kóbor macskák problémája csak komplexen oldható meg. Az ivartalanítás mellett a lakosság szemléletformálása és az állattartási kultúra erősítése is elengedhetetlen. Szerinte ez a program nemcsak a kóbor cicák számát csökkenti, hanem a felelős állattartást is előtérbe helyezi.

Széleskörű együttműködés, veszprémi egyesület is kap támogatást

A támogatásból több szervezet részesül, köztük a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület, a Cica-Vár-Lak Alapítvány, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület és a Pumi Veszprémi Állatmenhely Alapítvány. Az elmúlt években közel 900 millió forintból mintegy 30 ezer állat ivartalanítása történt meg, az új forrás pedig újabb jelentős lépés a felelős állattartás felé.

A kormánybiztos az elmúlt években következetesen foglalkozik az állatvédelemmel és az ivartalanítási programok kiterjesztésével. A téma rendszeresen napirenden van, újságunk többször is beszámolt már a kóbor állatok számának csökkentését célzó kezdeményezéseiről, egyben elkötelezett az állatvédelem mellett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu