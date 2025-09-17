Újabb mérföldkő: az állatvédők ivartalanítási támogatásban részesülnek Ovádi Péter kezdeményezésére

Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét állatvédő civil szervezet, amelyet macskák ivartalanítására, chipelésére és oltására fordíthatnak. A forrást a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány biztosítja, Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos támogatásával. A cél a kóbor macskák számának csökkentése, valamint a felelős állattartás elősegítése – olvashatjuk az MTI közleményéből.

Ivartalanítással a kóbor cicák ellen: újabb állami lépés az állatvédelemben

Forrás: magyarallatvedelem.hu

Ivartalanítás: amikor a gondoskodás csendben életet változtat

Ovádi Péter emlékeztetett: 2021 óta több millió kóbor kutya- és macskakölyök megszületését sikerült megelőzni az állami forrásból megvalósított programoknak köszönhetően. Az új támogatással országos szinten valósulhat meg hatékony ivartalanítási és oltási program, ami az állatok életminőségét és a települések élhetőségét is javítja.

Komplex megközelítésre van szükség

Vetter Szilvia, az alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta: a kóbor macskák problémája csak komplexen oldható meg. Az ivartalanítás mellett a lakosság szemléletformálása és az állattartási kultúra erősítése is elengedhetetlen. Szerinte ez a program nemcsak a kóbor cicák számát csökkenti, hanem a felelős állattartást is előtérbe helyezi.

Széleskörű együttműködés, veszprémi egyesület is kap támogatást

A támogatásból több szervezet részesül, köztük a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület, a Cica-Vár-Lak Alapítvány, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület és a Pumi Veszprémi Állatmenhely Alapítvány. Az elmúlt években közel 900 millió forintból mintegy 30 ezer állat ivartalanítása történt meg, az új forrás pedig újabb jelentős lépés a felelős állattartás felé.