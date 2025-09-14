2 órája
Hétfőtől zavarossá válhat az ivóvíz
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatta Balatonfűzfő lakosságát, hogy szeptember 15-től szeptember 26-ig több gond is akadhat az ivóvízzel.
Az ivóvízhálózat szivacsos mosatása miatt az ivóvíz zavarossá válhat, nyomáscsökkenésre és szolgálatkiesésre is számítania kell Balatonfűzfő lakosságának. A munkavégzés következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz átmenetileg szakaszosan korlátozva lesz.
Emiatt szeptember 15. és szeptember 26. között az érintett utcákban tartályos ivóvíz áll a fogyasztók rendelkezésére.
Ivóvíz szakaszos korlátozással
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a karbantartási tevékenységet igyekszik munkanapokon, munkaidőben, a meghirdetett időszakban, a területre vonatkozóan elvégezni. Azonban a munkakezdések időpontját és a munkavégzés időtartamát több tényező is befolyásolja, így a karbantartások időtartama megnövekedhet és az érintett utcák köre is módosulhat.