Hétfőtől zavarossá válhat az ivóvíz

Az ivóvízhálózat szivacsos mosatása miatt az ivóvíz zavarossá válhat, nyomáscsökkenésre és szolgálatkiesésre is számítania kell Balatonfűzfő lakosságának. A munkavégzés következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz átmenetileg szakaszosan korlátozva lesz.

Emiatt szeptember 15. és szeptember 26. között az érintett utcákban tartályos ivóvíz áll a fogyasztók rendelkezésére.

Ivóvíz szakaszos korlátozással

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a karbantartási tevékenységet igyekszik munkanapokon, munkaidőben, a meghirdetett időszakban, a területre vonatkozóan elvégezni. Azonban a munkakezdések időpontját és a munkavégzés időtartamát több tényező is befolyásolja, így a karbantartások időtartama megnövekedhet és az érintett utcák köre is módosulhat.