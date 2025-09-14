szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Akadozó szolgáltatás

48 perce

Hétfőtől zavarossá válhat az ivóvíz

Címkék#karbantartás#Dunántúli Regionális Vízmű Zrt#víz#Balatonfűzfőn

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tájékoztatta Balatonfűzfő lakosságát, hogy szeptember 15-től szeptember 26-ig több gond is akadhat az ivóvízzel.

Szilas Lilla

Az ivóvízhálózat szivacsos mosatása miatt az ivóvíz zavarossá válhat, nyomáscsökkenésre és szolgálatkiesésre is számítania kell Balatonfűzfő lakosságának. A munkavégzés következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz átmenetileg szakaszosan korlátozva lesz. 

Az ivóvíz hálózat szivacsos mosatása miatt az ivóvíz zavarossá válhat
Az ivóvízhálózat szivacsos mosatása miatt az ivóvíz zavarossá válhat
Fotó: Getty Images

Emiatt szeptember 15. és szeptember 26. között az érintett utcákban tartályos ivóvíz áll a fogyasztók rendelkezésére. 

Ivóvíz szakaszos korlátozással

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a karbantartási tevékenységet igyekszik munkanapokon, munkaidőben, a meghirdetett időszakban, a területre vonatkozóan elvégezni. Azonban a munkakezdések időpontját és a munkavégzés időtartamát több tényező is befolyásolja, így a karbantartások időtartama megnövekedhet és az érintett utcák köre is módosulhat. 

 

