2 órája
Ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok Balatonalmádiban
A Dr. Óvári Ferenc utcában, a gördülő fejlesztési terv szerint, a DRV Zrt. ivóvíz-rekonstrukciós munkálatokat fog végezni, 2 ütemben.
Az I. ütem során a Dr. Óvári F. u., Baross G. u. kereszteződés és az Iker sétány közti szakasz, 2025.09.29.-12.19. között, míg a II. ütemben a Dr. Óvári F. u., Iker sétány és a Kiss Ernő u. közti szakasz, 2026.01.12.–04.10. között fog megvalósulni az elképzelések szerint – írja a Balatonalmádi Város Facebook-oldal az ivóvíz-rekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatban.
A munkát a Fejlesztési főmérnökséghez tartozó közműépítési osztály végzi.
Ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok
A Dr. Óvári F. utcában a jövő héten számítani kell ideiglenes, ún. repülő vezeték kiépítésére mindkét oldalon, a rá következő héten pedig a bekötések átkötését végzik az ideiglenes vezetékre. Ezt követően indul a tényleges rekonstrukció a PVC gerincvezetékbe történő KPE vezeték behúzásával, feltárásokkal.
