szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

7 órája

Ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok Balatonalmádiban

Címkék#Dr Óvári F utcában#DRV Zrt#munkálatok

A Dr. Óvári Ferenc utcában, a gördülő fejlesztési terv szerint, a DRV Zrt. ivóvíz-rekonstrukciós munkálatokat fog végezni, 2 ütemben.

Szilas Lilla

Az I. ütem során a Dr. Óvári F. u., Baross G. u.  kereszteződés és az Iker sétány közti szakasz, 2025.09.29.-12.19. között, míg a II. ütemben a Dr. Óvári F. u., Iker sétány és a Kiss Ernő u. közti szakasz, 2026.01.12.–04.10. között fog megvalósulni az elképzelések szerint – írja a Balatonalmádi Város Facebook-oldal az ivóvíz-rekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatban. 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ivóvíz rekonstrukciós munkálatok fog végezni Balatonalmádiban
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok fog végezni Balatonalmádiban
Fotó: Blázsi Ágnes

A munkát a Fejlesztési főmérnökséghez tartozó közműépítési osztály végzi.

Ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok

A Dr. Óvári F. utcában a jövő héten számítani kell ideiglenes, ún. repülő vezeték kiépítésére mindkét oldalon, a rá következő héten pedig a bekötések átkötését végzik az ideiglenes vezetékre. Ezt követően indul a tényleges rekonstrukció a PVC gerincvezetékbe történő KPE vezeték behúzásával, feltárásokkal.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu