Ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok Balatonalmádiban

Az I. ütem során a Dr. Óvári F. u., Baross G. u. kereszteződés és az Iker sétány közti szakasz, 2025.09.29.-12.19. között, míg a II. ütemben a Dr. Óvári F. u., Iker sétány és a Kiss Ernő u. közti szakasz, 2026.01.12.–04.10. között fog megvalósulni az elképzelések szerint – írja a Balatonalmádi Város Facebook-oldal az ivóvíz-rekonstrukciós munkálatokkal kapcsolatban.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok fog végezni Balatonalmádiban

Fotó: Blázsi Ágnes

A munkát a Fejlesztési főmérnökséghez tartozó közműépítési osztály végzi.

Ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok

A Dr. Óvári F. utcában a jövő héten számítani kell ideiglenes, ún. repülő vezeték kiépítésére mindkét oldalon, a rá következő héten pedig a bekötések átkötését végzik az ideiglenes vezetékre. Ezt követően indul a tényleges rekonstrukció a PVC gerincvezetékbe történő KPE vezeték behúzásával, feltárásokkal.