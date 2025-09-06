szeptember 6., szombat

Új jogsi, régi gondok

48 perce

Nagy felelősséggel jár a friss jogosítvány – Mit tanácsol egy vezetésoktató? (+ videó)

Címkék#Réfi Ferenc#KRESZ#jogosítvány#oktató

A közlekedési szabályok folyamatos követése mellett ma már az oktatóknak egyre szigorúbb adminisztrációs terhekkel is meg kell küzdeniük, miközben az utakon soha nem látott forgalom és veszély leselkedik a sofőrökre. Bár egyre több fiatal szerzi meg a jogosítványt, egy tapasztalt oktató szerint figyelemben, fegyelemben és felelősségtudatban sokaknál komoly hiányosságok mutatkoznak.

Csizi Péter

A friss jogosítvánnyal rendelkező fiatalok biztonságos közlekedése sokakban aggodalmat kelt, hiszen a rutintalanság és a felelőtlenség könnyen vezethet balesethez. Hogyan lehet mégis tudatos, magabiztos sofőrré formálni őket, hogy a jogosítvány ne csak egy papír legyen? Milyen tanácsokat érdemes megfogadniuk, és milyen szerep hárul a szülőkre ebben a folyamatban? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Réfi Ferenc veszprémi vezetésoktatóval, aki napi tapasztalatai alapján osztotta meg, mire kell figyelni a fiatalok felkészítésekor. 

A jogosítvány megszerzése kellő felkészültséget igényel, a megfelelő tudást a rutin mellett egy tapasztalt oktatóval lehet csak megszerezni
Fotó: Réfi Ferenc autós-motoros oktató

A fiatalok hozzáállása döntő tényező a jogosítványhoz vezető úton

Oktatói tapasztalatok szerint a tanulók hozzáállása legalább olyan fontos, mint a gyakorlati tudás. Többen úgy vélik, hogy azok a fiatalok, akik saját erőből vállalják a jogosítvány megszerzésének költségeit, általában tudatosabban, nagyobb fegyelemmel vesznek részt az órákon. Akiknek a család biztosítja ehhez a hátteret, gyakran kevésbé érzik át ennek az értékét, és könnyebben lankad a figyelmük. „Előfordul, hogy valaki inkább kötelességből jár, ilyenkor nehezebben fogadja a kritikát, és kevésbé gondolkodik előre a forgalmi helyzetekben” – mondja Réfi Ferenc. Hozzátette: sokkal eredményesebbek azok a diákok, akik tudatosan használják ki a tanulás idejét, és valóban szívvel-lélekkel készülnek az órákra és a vizsgára.

Hogyan készíti fel a tanítványait egy felkészült oktató?

Ferenc álláspontja szerint a legfontosabb az alaposság és a fokozatosság. „Nemcsak azt tanítom, hogy mikor kell váltani vagy indexelni, hanem azt is, hogyan gondolkodjon előre a tanuló. A közlekedésben mások hibáira is számítani kell, nem elég a saját sávunkra figyelni” – hangsúlyozta. Hozzátette: a kezdőknek meg kell tanulniuk higgadtan reagálni, hiszen a türelmetlen és agresszív vezetők száma évről évre nő. Legalább ilyen fontos az oktató és tanítványa közötti összhang, amelyet az újabb generáció kommunikációs szokásai és figyelemterheltsége miatt egyre nehezebb megtalálni.

Az oktató szerint a friss jogosítvánnyal rendelkezőknek érdemes:

  • az első fél évben nem egyedül vezetniük, hanem gyakorlott felnőtt társaságában,
  • egy nem túl erős autóval kezdeni, mert a nagy teljesítmény még nagyobb felelősség,
  • mindig kipihenten volán mögé ülni,
  • előre gondolkodni, nem pedig csak a pillanatnyi helyzetre reagálni,
  • elfogadni a kritikát és folyamatosan tanulni a forgalomban.

A szülők szerepe is rendkívül fontos

Nem csak az oktatón múlik, hogyan válik a fiatalból biztonságosan vezető sofőr. A szülők felelőssége is nagy: ők adják a kulcsot (jogsi) és az autót is a kezükbe. Óriási hiba, ha valaki nullkilométeres rutinnal ül bele egy 2-300 lóerős autóba, mivel éppen ott áll a garázsban. Ez nem a vagánykodás terepe, hanem élet-halál kérdése lehet – szűrtem le a beszélgetés alapján, és úgy tűnik, ez az általános vélekedéssel is egybevág.

Egyre félelmetesebb közlekedés, minden autós a napi stresszt cipeli a volán mögött

A közutak ma telítettebbek, mint valaha. A sofőrök gyakran fáradtak, türelmetlenek, a mindennapi gondok terhelik őket, így reflexeik is tompulhatnak. Egy friss jogosítvánnyal rendelkező fiatal ebben a közegben könnyen elbizonytalanodik. „Rengeteg emberrel kell szót érteni, sokféle helyzetet kezelni, és ez bizony ma már nehezebb, mint valaha” – teszi hozzá az oktató. Az anyósülésen tanítók dolgát a hatósági előírások sem könnyítik: a percre pontosan előírt menetrendtől szinte csak szankciók árán lehet eltérni, így az oktatóknak nehéz lavírozniuk a folyamatosan változó közlekedési és élethelyzetek között. 

A jogosítvány megszerzése csak az első lépés, nem pedig a végcél. A biztonságos vezetéshez idő, tudatosság és felelősségtudat kell – a tanulók, az oktatók és a szülők részéről egyaránt. A közlekedésben ugyanis nincs visszajátszás: minden döntésnek azonnali következménye van.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
