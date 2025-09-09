Sütik és összefogás: jótékonysági vásár Veszprém szívében (+ galéria)

A jótékonysági süteményvásár megnyitóján Molnár Roland elnök és alelnöke, Váradiné Sziklai Erika köszöntötték a résztvevőket, majd sorra vették a jelen lévő vendégeket. Az eseményen tiszteletét tette Sótonyi Mónika alpolgármester, aki Polga Gyula polgármester nevében is üdvözölte a közönséget. Megjelent Nádai Tamás alezredes a tűzoltóság képviseletében, Mészáros Péter, a Pannon Egyetem akkreditációs referense, Tamás Zoltán atya a Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató atya megbízásából, valamint az egyesület számos tagja és támogatója.

A jótékonysági sütivásáron Sótonyi Mónika alpolgármester is közreműködött

Fotó: Fülöp Ildikó

A rendezvény házigazdái hangsúlyozták: az Édes Veszprém ma már a város közös ügyévé vált. A kezdeményezés nyolc éve indult útjára, de azóta is csak azért élhet tovább, mert helyi vállalkozók, civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek évről évre partnerei az egyesületnek. Az idei eseményen is rengeteg sütemény, támogatás és önkéntes munka érkezett – mind egy célért: hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat segítsék.

Jótékonysági süteményvásár Veszprém szívében a hátrányos helyzetű fiatalokért

„A jótékonyság a veszprémiek gondolkodásának része, de amikor olyan emberek állnak az élére, mint az egyesület tagjai, akkor különösen büszkék lehetünk” – fogalmazott beszédében Sótonyi Mónika. Emlékeztetett arra is, hogy az egyesület nemcsak ezt az egyetlen programot szervezi, hanem évente több alkalommal nyújt támogatást a rászoruló gyermekeknek és fiataloknak.

A rendezvényen nemcsak köszöntők hangzottak el, hanem kulturális program is várta a résztvevőket: hat órakor Mikli Zsófia, a Vetési Gimnázium tanulója énekelt, majd további fellépők színesítették a délutánt. Az egyesület külön köszönetet mondott a város és a vármegye vezetőinek, a Pannon Egyetemnek, a Közüzemi Szolgáltató Zrt.-nek és mindazoknak a vállalkozóknak, akik süteményekkel vagy anyagi hozzájárulással segítették az idei akciót.