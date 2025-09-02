szeptember 2., kedd

Egy tál étel

2 órája

Összefogás a beteg gyerekekért

Címkék#Pápa Város Beteg Gyermekeiért Alapítvány#jótékonysági főzés#Kovács Zoltán#városrészi nap

Nyárbúcsúztató jótékonysági városrészi napot rendeztek Pápán a beteg gyermekek támogatására. A programnak a volt Kilián lakótelepi játszótér és környéke adott otthont, ahol több mint félmillió forint gyűlt össze az Összefogás Pápa Város Beteg Gyermekeiért Alapítvány javára.

Haraszti Gábor

A jótékonysági városrészi nap immár hagyomány a városban. A cél idén is az volt, hogy a főzés bevételével könnyebbé tegyék a beteg gyermekek mindennapjait.

Jótékonysági városrészi nap a volt Kilián lakótelepen
A jótékonysági városrészi nap Unger Tamás, Gőgös Zoltán, Kovács Zoltán és Soós Imre köszöntőjével indult
Fotó: Haraszti Gábor

A jótékonysági városrészi napon 600 adag étel várta a helyieket

Déltől késő estig színes programokkal várták a család minden tagját. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt az alapítvány képviseletében Kovács Zoltán és Gőgös Zoltán, valamint Unger Tamás és Soós Imre önkormányzati képviselők.

Kovács Zoltán és Gőgös Zoltán 2007-ben, az 1 és 2 forintos pénzérmék kivonásakor döntött úgy, hogy bár fideszes és MSZP-s képviselőként sok kérdésben eltér a véleményük, a beteg gyermekek érdekében összefognak. Ekkor született meg az alapítvány létrehozásának ötlete, amelynek anyagi hátterét az aprópénzek összegyűjtésével alapozták meg. A megnyitón Kovács Zoltán köszönetet mondott a városvezetésnek és a jelenlévőknek, hogy évről évre fontosnak tartják támogatni a beteg gyermekeket.

Kovács Zoltán alapító sem maradt ki az adományozásból
Fotó: Haraszti Gábor

– Az elmúlt 18 év bebizonyította, hogy sikeres volt a kezdeményezés, hiszen az alapítvány nagyon sok, betegséggel küzdő pápai gyermek gyógyítását támogatta. Működését rengeteg szervezet és magánszemély segítette – hangsúlyozta Gőgös Zoltán.

A támogatás legfőbb módja egy tál étel megvásárlása volt. Az ízletes Jókai-bablevesből Pődör László és barátai 600 adagot főztek, amelyből nagyon sok elfogyott. A nap végén a szervezők 550 635 forintot adhattak át az alapítvány kuratóriumi elnökének, Schveighoffer Zitának. Összehasonlításképpen: tavaly 430 500 forint gyűlt össze, így idén több mint 100 ezer forinttal sikerült nagyobb támogatást biztosítani a gyerekek számára.

A jótékonysági napot a Trend zenekar zárta
Fotó: Fusz Róbert

Bár az időjárás nem kedvezett a délutánnak, a színpadi programokat sikerült megtartani. Fellépett a Ritmus BT, a Hazai Vegyespálinkások, Kasza László, az Antika Anti Music, a Karibi Tánc Egyesület, a Gráciák, valamint a Papen Music. Az esti hangulatról a Trend Zenekar gondoskodott.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
