Várpalota

Kábítószer miatt riadt álmából Várpalota, így lendültek akcióba a zsaruk

Múlt héten egyik hajnalban Várpalotán egy váratlan eseményre ébredt a város. Két férfit állítottak meg és igazoltattak a rendőrök, mint kiderült, nem alaptalanul.

Balogh Rebeka

A város csendjét hajnali órákban megszakította egy rendőri intézkedés, amikor Várpalotán megállítottak egy autót és igazoltatták annak vezetőjét és utasát kábítószer gyanúja miatt – írja a police.hu.

A kábítószer problémája továbbra is komoly veszélyt jelent a helyi közösségek számára, az autóban talált anyagok pedig figyelmeztetnek mindenkit a jogsértő cselekedetek következményeire. Forrás: police.hu
Kábítószer birtoklása miatt indult eljárás

A 31 éves várpalotai férfit és 21 éves papkeszi barátját a rendőrök előállították. Az autó átvizsgálása során kábítószergyanús anyagokat találtak és mindkettőjük droggyorstesztje pozitív lett. A nyomozók őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgatták ki őket. Ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A hivatalos rendőrségi közlemény szerint az intézkedés célja a közbiztonság fenntartása, és az illegális anyagok terjedésének megakadályozása.

A rendőrség a következő videót tette közzé az esettel kapcsolatban:

 

 

