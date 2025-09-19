1 órája
Kábítószer miatt riadt álmából Várpalota, így lendültek akcióba a zsaruk
Múlt héten egyik hajnalban Várpalotán egy váratlan eseményre ébredt a város. Két férfit állítottak meg és igazoltattak a rendőrök, mint kiderült, nem alaptalanul.
A város csendjét hajnali órákban megszakította egy rendőri intézkedés, amikor Várpalotán megállítottak egy autót és igazoltatták annak vezetőjét és utasát kábítószer gyanúja miatt – írja a police.hu.
Kábítószer birtoklása miatt indult eljárás
A 31 éves várpalotai férfit és 21 éves papkeszi barátját a rendőrök előállították. Az autó átvizsgálása során kábítószergyanús anyagokat találtak és mindkettőjük droggyorstesztje pozitív lett. A nyomozók őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgatták ki őket. Ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A hivatalos rendőrségi közlemény szerint az intézkedés célja a közbiztonság fenntartása, és az illegális anyagok terjedésének megakadályozása.
A rendőrség a következő videót tette közzé az esettel kapcsolatban:
