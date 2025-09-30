Mesés kalandok Kacor király udvarában

A program középpontjában a klasszikus Kacor király-mese állt. Az apróságokat mesés állomások hívták kalandra, ahol különböző próbatételekkel találkozhattak: a nyúlnál ügyességi játékokat próbálhattak ki, a ravasz rókánál logikai feladatokkal mérhették össze tudásukat, a varjúnál madárhangokat kellett felismerniük, míg a medve kunyhójában az illatok birodalmában kalandoztak.

A könyvtár munkatársai és a Pápai Jókai Kör Egyesület idén is különleges családi programmal ünnepelte a Magyar Népmese Napját.

Kacor király megelevenedett a könyvtárban

Végül a cicánál az állatok eledeleit kellett összepárosítaniuk, így minden érzékszerv szerepet kapott a játékban.

A mesés ötpróba mellett folyamatosan vetítették diafilmen a Kacor király történetét, ami nemcsak a gyerekeket ragadta magával, de a szülők számára is nosztalgikus pillanatokat idézett. Az alkotó sarokban kézműves foglalkozások vártak mindenkit: rókák és cicák készültek ügyes kis kezek alatt.

A délelőtt csúcspontja a Gulliver Színpad mesejátéka volt: A csodálatos furulyaszó című interaktív előadás sok nevetést, zenét és közös játékot hozott a közönségnek.

Forrás: Jókai Mór Városi Könyvtár

Polovitzerné Antal Mónika, a könyvtár szakmai vezetője elmondta, hogy sikeres volt a családi délelőtt.

– A program során újra bebizonyosodott, hogy a népmese nem csupán a múlt része, hanem élő hagyomány, amely ma is képes megszólítani a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A rendezvény célja az volt, hogy a könyvtár a mese erején keresztül teret adjon a közös élményszerzésnek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek játékos formában találkozzanak a magyar népmesék világával, miközben a szülők, nagyszülők is aktív részesei lehetnek az együtt töltött időnek – mindezt a könyvtár falai között.