szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi délelőtt

1 órája

Mesés kalandok Kacor király udvarában

Címkék#Pápa Város Önkormányzat#kacor király#Magyar Népmese világnap#városi könyvtár

A Jókai Mór Városi Könyvtár és a Pápai Jókai Kör Egyesület idén is különleges családi programmal ünnepelte a Magyar Népmese Napját. Egy délelőttre a könyvtár termei mesebirodalommá változtak: „Kacor király udvarában” várta a gyerekeket és szüleiket számtalan játékos kihívás és közös élmény.

Haraszti Gábor

A program középpontjában a klasszikus Kacor király-mese állt. Az apróságokat mesés állomások hívták kalandra, ahol különböző próbatételekkel találkozhattak: a nyúlnál ügyességi játékokat próbálhattak ki, a ravasz rókánál logikai feladatokkal mérhették össze tudásukat, a varjúnál madárhangokat kellett felismerniük, míg a medve kunyhójában az illatok birodalmában kalandoztak.

Kacor király várta a családokat a Jókai Mór Városi Könyvtárban
A könyvtár munkatársai és a Pápai Jókai Kör Egyesület idén is különleges családi programmal ünnepelte a Magyar Népmese Napját.
Forrás: Jókai Mór Városi Könyvtár

Kacor király megelevenedett a könyvtárban

Végül a cicánál az állatok eledeleit kellett összepárosítaniuk, így minden érzékszerv szerepet kapott a játékban.
A mesés ötpróba mellett folyamatosan vetítették diafilmen a Kacor király történetét, ami nemcsak a gyerekeket ragadta magával, de a szülők számára is nosztalgikus pillanatokat idézett. Az alkotó sarokban kézműves foglalkozások vártak mindenkit: rókák és cicák készültek ügyes kis kezek alatt.

A délelőtt csúcspontja a Gulliver Színpad mesejátéka volt: A csodálatos furulyaszó című interaktív előadás sok nevetést, zenét és közös játékot hozott a közönségnek.

Az apróságokat és kísérőiket mesés állomások hívták kalandra, ahol különböző próbatételekkel találkozhattak
Forrás: Jókai Mór Városi Könyvtár

Polovitzerné Antal Mónika, a könyvtár szakmai vezetője elmondta, hogy sikeres volt a családi délelőtt. 
– A program során újra bebizonyosodott, hogy a népmese nem csupán a múlt része, hanem élő hagyomány, amely ma is képes megszólítani a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A rendezvény célja az volt, hogy a könyvtár a mese erején keresztül teret adjon a közös élményszerzésnek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek játékos formában találkozzanak a magyar népmesék világával, miközben a szülők, nagyszülők is aktív részesei lehetnek az együtt töltött időnek – mindezt a könyvtár falai között.

A délelőtt csúcspontja a Gulliver Színpad mesejátéka volt
Forrás: Jókai Mór Városi Könyvtár

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu